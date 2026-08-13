“Es un día histórico, comienza un cambio de mano importante en Gendarmería”: Presidente Kast respalda megaoperativo de traslado de reos a cárcel de Talca

El Presidente José Antonio Kast se refirió al megaoperativo de Gendarmería nombrado “Operación Cancerbero” y que se está llevando a cabo este jueves en el país.

El plan contempla el traslado de 191 reclusos de alta peligrosidad a nivel nacional. Entre los privados de libertad se encuentran 37 integrantes de estructuras de crimen organizado —incluyendo a nueve líderes y 28 miembros— junto a 154 internos de alto compromiso delictual.

A esto se suma la reagrupación de prisioneros provenientes de diversos recintos del país, como los de Arica, Tarapacá (Alto Hospicio), Los Lagos (Puerto Montt), el complejo REPAS y recintos de la Región Metropolitana como Puente Alto, Colina 1 y Colina 2.

En este contexto, Kast aseguró desde la Cárcel La Laguna en Talca que “hoy es un día histórico. Porque a partir de hoy, comienza un cambio de mano importante de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile“.

Además, destacó que “se ha avanzado en unidades para reos con alto compromiso delictual en distintas unidades penales, pero hay que mantenerlo“.

“El día de hoy serán trasladados a esta unidad cerca de 400 internos de distintas unidades penales, que han sido registrados y segmentados de acuerdo a las normativas de Gendarmería. Se comienza con un módulo de alta seguridad para que esos internos no tengan contacto alguno con el resto de la población penal”, añadió.

Finalmente, apuntó que “esto no basta. Nosotros tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria, para poder dar solución a uno de los problemas principales que nos plantean a todos los ciudadanos, que es la seguridad”.