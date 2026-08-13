Fiscalización a 37 sucursales funerarias: Sernac detectó que no estarían informando adecuadamente productos ofrecidos y precios

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó resultados preliminares de la fiscalización que hizo a 37 sucursales funerarias a lo largo del país.

La operación buscaba “garantizar transparencia en la información sobre precios y servicios en un mercado sensible”, detalló la institución.

A modo general, se constató que “algunas empresas no exhiben en un lugar visible y accesible la identificación del jefe de local, junto con falta de información al no exhibir precios de los bienes y servicios ofrecidos o disponer listas de precios, en su reemplazo”.

A ello se suma que había una “omisión generalizada” de folletos, catálogos u otros documentos escritos visibles que detallaran los componentes de los servicios ofrecidos y si es que estos podrían adquirirse por separado.

El ente fiscalizador identificó que el acceso a dicha información era de carácter verbal o que estaba en salas de venta “donde solo se puede acceder con la asistencia de vendedores, lo que resulta bastante restrictivo”.

En base a resultados preliminares, que la mayoría de las empresas funerarias no estarían informando de manera adecuada los productos que ofrecen y sus respectivos precios.

De esa manera, el Servicio indicó que las empresas tienen la obligación de “exhibir de manera clara, visible y accesible los precios de los bienes o servicios que ofrezcan (valor total con IVA incluido), y en pesos chilenos”.

Asimismo, no pueden obligar a los clientes a contratar packs y que “los únicos componentes esenciales y obligatorios son el ataúd y la carroza para el traslado básico. Cualquier otro elemento (flores, cafetería, avisos radiales, cruces o libros de condolencias) es estrictamente opcional y el consumidor tiene derecho a contratarlos por separado o rechazarlos. Impedir esto vulnera la libre elección”.

En caso de vulneración de derechos del consumidor, los clientes pueden reclamar ante las empresas o acudir ante el Sernac a través de su sitio web, llamando gratis al 800 700 100 o acudiendo a las oficinas regionales de la institución.