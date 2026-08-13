Colombia no autoriza ingreso de rescatistas mexicanos tras terremoto: Sheinbaum asegura que brigada “está lista para salir”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este jueves que el Gobierno de Colombia no autorizó el despliegue de una brigada mexicana de búsqueda y rescate para apoyar las labores tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país sudamericano.

La mandataria corrigió así información que había entregado durante la jornada anterior, cuando señaló que los rescatistas del Ejército mexicano habían viajado a Colombia.

“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, explicó Sheinbaum.

La presidenta aseguró que el equipo permanece preparado para desplazarse si recibe posteriormente la autorización de las autoridades colombianas.

“La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas no fue aprobada por el Gobierno de Colombia. Está lista para salir en cualquier momento”, afirmó. Sheinbaum destacó además que el grupo mexicano ha participado en operaciones de asistencia en decenas de países.

Colombia exige certificación para brigadas internacionales

La decisión se produce en medio de la discusión sobre la llegada de equipos extranjeros para apoyar las operaciones posteriores al terremoto.

Las autoridades colombianas han sostenido que solo permitirán la participación de equipos internacionales de búsqueda y rescate que cumplan con estándares de certificación reconocidos, y han rechazado que la selección responda a criterios políticos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que entre los países cuyos equipos fueron aceptados se encuentran Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador, bajo el argumento de que cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de operaciones.

Pese a que la brigada de rescate no recibió autorización, México mantiene el envío de alimentos, medicamentos y otros insumos humanitarios solicitados por Colombia.

“Estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan”, señaló Sheinbaum.

El plan mexicano contempla trasladar alrededor de 58,5 toneladas de ayuda humanitaria mediante tres vuelos entre el 12 y el 14 de agosto. El primero transportó 19,5 toneladas de provisiones hacia territorio colombiano.

Terremoto deja al menos 265 fallecidos

El terremoto de magnitud 7,4 se registró durante la mañana del lunes 10 de agosto y afectó principalmente al oeste de Colombia, con graves daños en ciudades como Cali y Pereira.

El balance más reciente da cuenta de al menos 265 personas fallecidas y alrededor de 500 desaparecidas, mientras las operaciones entran en una etapa crítica tras cumplirse las primeras 72 horas desde el sismo. Más de 150 réplicas han sido registradas desde el movimiento principal.