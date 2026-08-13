Utilidades de Antofagasta plc suben 72% en el primer semestre y aportes al fisco superan los US$ 900 millones

Antofagasta plc, la minera de cobre con sede en Londres y operaciones concentradas en el norte y centro de Chile, reportó este jueves sus resultados del primer semestre de 2026, correspondientes al período cerrado el 30 de junio.

La compañía informó ingresos de US$ 4.479 millones, un incremento de 18% respecto al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por mayores precios realizados de cobre y subproductos, aunque parcialmente compensado por menores volúmenes de venta.

EBITDA sube 27% y margen se amplía a 63,4%

El EBITDA del semestre alcanzó los US$ 2.840,5 millones, un alza de 27% frente a los US$ 2.234,2 millones del primer semestre de 2025.

El margen EBITDA del grupo se amplió en 5 puntos porcentuales hasta 63,4%, lo que mantiene a la compañía entre las productoras de cobre puro con mejor desempeño a nivel global según la comparación de pares utilizada por la empresa.

La utilidad antes de impuestos, incluyendo partidas excepcionales, llegó a US$ 1.995,8 millones, un aumento de 72% respecto al año anterior.

El flujo de caja proveniente de actividades operacionales fue de US$ 2.772,9 millones, un 53% más que en el mismo período de 2025, resultado de las mayores utilidades y de una disminución en el capital de trabajo.

Aportes al fisco alcanzan los US$ 927 millones

En materia tributaria, el gasto por impuesto a la renta del semestre fue de US$ 718,6 millones, comparado con US$ 424,6 millones del primer semestre de 2025, excluyendo partidas excepcionales.

La tasa efectiva de impuestos se ubicó en 36,0%. Dentro de esta cifra, el componente de impuesto minero o royalty alcanzó los US$ 230,5 millones.

Antofagasta plc desembolsó US$ 926,8 millones en pago efectivo de impuesto a la renta durante el primer semestre de 2026, monto que incluye pagos provisionales por US$ 456,4 millones a cuenta del ejercicio en curso y la liquidación de saldos pendientes del año anterior por US$ 466,5 millones.

A esta cifra se suma el pago de US$ 18,5 millones por el componente ad-valorem del royalty minero.

Producción de cobre cae 9% en Centinela y Los Pelambres

La producción de cobre del grupo en el primer semestre fue de 285.000 toneladas, una caída de 9% respecto al año anterior, explicada principalmente por menor producción en Centinela y Los Pelambres debido a menores leyes de mineral y a la acumulación de inventarios de concentrado producto de mantenciones en el ducto de concentrado de Los Pelambres.

La producción de oro aumentó 2% hasta 92.800 onzas, mientras que la producción de molibdeno cayó 18% hasta 6.100 toneladas.

Los Pelambres retomó operaciones tras un cierre preventivo y ordenado motivado por condiciones climáticas adversas extraordinarias en la Región de Coquimbo, la cual fue declarada en estado de catástrofe por el Gobierno de Chile.

El CEO de Antofagasta plc, Iván Arriagada, señaló: “Continuamos avanzando en nuestros principales proyectos en Centinela y Los Pelambres hacia la finalización de su puesta en marcha en 2027, los cuales se espera que entreguen en conjunto un aumento de 30% en la producción de cobre y fortalezcan la resiliencia de largo plazo de nuestro portafolio”.

“En Zaldívar, anunciamos recientemente nuestra decisión de inversión para la transición desde el uso de agua continental, lo que mejorará la sostenibilidad de largo plazo de esta operación y permitirá una potencial extensión de la vida de la mina hasta 2051“, agregó.

En esa línea indicó que la producción total del grupo para 2026 se proyecta en un rango de entre 625.000 y 655.000 toneladas.

La deuda neta del grupo se ubicó en US$ 3.966,1 millones, tras una serie de factores que incluyen fuertes flujos de caja, gastos de capital, pago de dividendos y el reconocimiento de la nueva infraestructura de agua de Centinela como un nuevo contrato de arrendamiento.