Empresa se va a la quiebra: Justicia ordena liquidación de red médica Núcleo Salud y envía antecedentes por eventuales delitos a Fiscalía

El 4º Juzgado Civil de San Miguel resolvió la liquidación de la red médica Núcleo Salud el pasado miércoles 11 de agosto, luego de suspender la junta de acreedores debido a que la empresa no presentó a tiempo una propuesta para reordenar sus pasivos.

Según lo informado por Diario Financiero, la determinación judicial marca el término del proceso de reorganización de la firma con presencia en Santiago y Valparaíso, la cual registraba pérdidas por $2.038 millones en 2025 y un patrimonio negativo de $15.000 millones a marzo de 2026.

A la quiebra de la compañía se suma el traspaso del expediente al Ministerio Público por parte de la jueza María Carolina Picón, con el objetivo de investigar posibles delitos concursales y falsificación de instrumento privado.

La indagatoria penal se originó a partir de las acusaciones formuladas por Asesorías San Felipe SpA sobre la clasificación de acreedores supuestamente vinculados a los administradores del prestador de salud.

Tras la ejecución de la medida, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento designará a un liquidador para la administración de activos y el pago de las obligaciones pendientes.

Como consigna el citado medio, la empresa señaló que lamentan “profundamente esta situación, sobre todo por los trabajadores de Núcleo Salud, a quienes agradecemos su compromiso con la compañía y quienes, a su vez, tendrán preferencia para el pago de sus créditos”.