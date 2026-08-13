Trama bielorrusa: Revisan medidas cautelares de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles

Para las 9:00 horas de este jueves estaba programada la audiencia de revisión de medidas cautelares de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Cabe recordar que los imputados están acusados de gestionar pagos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, los abogados Vargas y Lagos habrían pagado un monto cercano a los $140 millones en coimas a Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un proceso por una licitación fallida.

Migueles, quien es pareja de Vivanco, es imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos; mientras que Vargas y Lagos son imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado.

Según reportó el periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, hay una posibilidad de que la defensa de Migueles desista de la solicitud de rebajar la cautelar.

De todos modos, es una situación que se está analizando, ya que si no se revisan las cautelares esta jornada, no se podría agendar una audiencia similar hasta mediados de septiembre. Así, Migueles podría mantenerse en prisión preventiva hasta al menos un mes y medio más.

Por otro lado, también está en duda la declaración en estrado de Eduardo Lagos. El abogado ha entregado su testimonio en dos oportunidades: una ante el Ministerio Público y la segunda fue en una audiencia, frente a un juez y con preguntas de los intervinientes.

Durante la jornada se esperan actualizaciones respecto al avance de la audiencia.