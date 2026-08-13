Codelco descarta meta de producción de cobre para este año fijada por administración anterior

Codelco espera producir menos cobre este año en un momento en que enfrenta contratiempos en sus minas y proyectos. El ajuste llegaría después de que Codelco cediera el año pasado el título de mayor proveedor de cobre del mundo a la firma BHP Group.

La estatal estaría abandonando en la práctica un plan presentado en abril que proyectaba una producción de 1,34 millones de toneladas métricas para este año, cifra que se compara con las 1,307 millones de toneladas producidas el año pasado, luego de una revisión a la baja de esa meta, según consignó Bloomberg.

Un nuevo golpe para una producción en declive

De confirmarse, una nueva caída anual de la producción representaría un nuevo golpe para una compañía que ha visto caer su producción y aumentar sus niveles de deuda durante las últimas décadas.

Los esfuerzos fallidos de la minera para renovar sus operaciones más antiguas reflejan desafíos más amplios de la industria, en momentos en que los yacimientos se vuelven más difíciles y costosos de desarrollar, en paralelo a una demanda de cobre en alza impulsada por centros de datos y vehículos eléctricos.

Producción en su nivel más bajo en 28 años

La producción de cobre de las minas que opera Codelco cayó a su nivel más bajo en 28 años, en un contexto de menor calidad del mineral extraído, con una tendencia sostenida a la baja desde niveles cercanos a 1,8 millones de toneladas anuales hacia comienzos de la década de 2010 hasta las cifras actuales, cercanas a 1,2 millones de toneladas.

Bajo la conducción del nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y el gerente general, Jorge Gómez, Codelco buscaría ahora estabilizar la producción en torno a los niveles actuales durante los próximos años, en lugar de perseguir la meta de 1,7 millones de toneladas fijada por el antecesor de Fontaine, Máximo Pacheco.

La nueva administración de la compañía privilegiaría la rentabilidad por sobre el volumen de producción, buscando maximizar los aportes al Estado y evitar nuevos aumentos en la carga de deuda de Codelco, que alcanzaría un nivel récord de US$ 27.000 millones.

Asimismo, Codelco estaría evaluando además la venta de activos y la búsqueda de nuevas asociaciones con empresas privadas para el desarrollo de sus proyectos mineros