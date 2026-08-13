Cobre retrocede de los US$ 6,5 en Londres mientras el dólar cierra plano en $915

El precio del cobre se ubicó este jueves en US$ 6,48 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que representa una caída de 0,63% respecto al cierre del día anterior, según la Comisión Chilena del Cobre.

En esa línea, el contrato a tres meses cotizó en US$ 6,39 la libra, con un retroceso de 0,84%. El metal acumula un promedio de US$ 5,99 la libra en lo que va de 2026, cifra que representa un incremento de 39,22% frente al promedio registrado en igual período del año pasado.

En las últimas dos semanas, el precio spot del cobre ha oscilado entre US$ 6,47 y US$ 6,52 la libra, manteniéndose cerca de sus niveles más altos recientes pese a la corrección de la jornada.

Inventarios de Londres caen mientras suben en COMEX y Shanghái

En otras plazas, el cobre cotizó a US$ 6,60 la libra en la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX) para el contrato con entrega en agosto, mientras que en la Bolsa de Futuros de Shanghái los cátodos de cobre se transaron a US$ 7,29 la libra.

Los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres cerraron en 207.725 toneladas métricas, una disminución de 4.400 toneladas respecto al día anterior. En contraste, las existencias en COMEX subieron a 663.363 toneladas métricas y las de la Bolsa de Shanghái aumentaron a 70.116 toneladas métricas.

Dólar cierra sin variaciones en $915

El dólar cerró la jornada en torno a $915, luego de una sesión marcada por movimientos bruscos en ambas direcciones. El tipo de cambio llegó a tocar la zona de $910 durante la mañana, impulsado por el buen desempeño del cobre.

Sin embargo, el impulso bajista para el dólar perdió fuerza a medida que la divisa internacional comenzó a estabilizarse, revirtiendo el movimiento inicial y devolviendo al tipo de cambio local cerca de $5 hasta los $915.

“El cobre sigue siendo el principal soporte estructural para el peso chileno”

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló: “El cobre continúa dentro de su canal alcista, tras rebotar cerca de US$ 6,48 durante la madrugada, repuntando cerca de 2% y cotizando ahora en US$ 6,61 por libra, sigue siendo el principal soporte estructural para el peso chileno”.

“El USD/CLP viene testeando de forma reiterada la zona de soporte de $906-912 en las últimas semanas, justo donde también coincide la media móvil de 200 semanas, que ha actuado como resistencia dinámica durante buena parte del año. Una pérdida clara de ese soporte podría abrir paso a una caída significativa del tipo de cambio, aunque por ahora el par se mantiene contenido, moviéndose entre los $908 y los $915“, puntualizó.

“El mercado volvió a quedar sacudido por el renacer del temor geopolítico en Medio Oriente”

Por su parte, el ejecutivo senior de XTB, Ignacio Moraga, afirmó que la caída inicial perdió presión a medida que el dólar internacional comenzó a estabilizarse y a recomponer posiciones, frenando el impulso que había favorecido al peso chileno durante la apertura.

“Ni siquiera el buen desempeño del cobre logró sostener por completo a la moneda local. El mercado volvió a quedar sacudido por el renacer del temor geopolítico en Medio Oriente, luego de que el petróleo regresara a la zona de US$ 90 por barril y el dólar internacional subiera cerca de 0,11% en menos de 20 minutos. Los ataques con drones a centros de refinación en Arabia Saudita despertaron nuevamente los fantasmas de una escalada mayor y devolvieron al mercado a una lógica de refugio y cautela“, indicó.

“Si este escenario de guerra se mantiene, podríamos ver una recuperación más clara del dólar durante las próximas sesiones. Sin embargo, el cierre de semana será decisivo para definir si este rebote logra sostenerse o si el tipo de cambio retoma la presión bajista y vuelve a mirar la zona de $900“, cerró.