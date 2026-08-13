Anthropic buscaría debutar en bolsa con US$ 2 billones, la mayor oferta pública de la historia

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial detrás del modelo Claude, apunta a debutar en bolsa en octubre con una valorización que bordearía los US$ 2 billones, cifra que superaría a SpaceX y marcaría la mayor oferta pública inicial jamás realizada.

El monto casi duplicaría el valor actual que el mercado privado asigna a la empresa creadora de Claude, según información del Financial Times.

Ingresos anualizados de US$ 47.000 millones podrían escalar a US$ 120.000 millones a fin de año

El optimismo de los inversionistas se sustenta en la trayectoria de ingresos de la compañía, que a mayo ya superaban los US$ 47.000 millones de forma anualizada.

Para fines de 2026, distintos inversionistas calculan que esa cifra podría escalar hasta un rango de entre US$ 100.000 millones y US$ 120.000 millones, lo que implicaría multiplicar por más de diez veces los ingresos con que cerró el año anterior.

Uno de los inversionistas resumió la lógica detrás de las proyecciones más agresivas: con un crecimiento anual de 800%, argumentó que incluso un múltiplo conservador de 30 veces ingresos ubicaría a la compañía en los US$ 3 billones.

Como referencia de mercado, otras firmas beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial, como Palantir y Nebius, han cotizado este año en torno a 55 veces sus ingresos, aunque ninguna constituye un comparable directo para Anthropic al no existir otra empresa de su tipo listada en bolsas estadounidenses.

Pese al optimismo, ningún ejecutivo de la compañía habría fijado todavía una cifra objetivo para la colocación, ni siquiera en conversaciones internas.

“Una valoración de US$ 2 billones dejaría poco margen para una desaceleración brusca del crecimiento. El mercado público podría exigir que Anthropic demostrara simultáneamente liderazgo tecnológico, crecimiento comercial y capacidad para defender sus precios”, explicó Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

“Una valoración de US$ 2 billones convertiría la salida a bolsa no solo en una apuesta sobre Claude, sino en una prueba sobre cuánto están dispuestos a pagar los inversores públicos por el crecimiento futuro de la inteligencia artificial”, puntualizó.

Litigios con el Pentágono y presión regulatoria marcan el proceso

El proceso avanza en paralelo a una serie de frentes de tensión para la compañía. Anthropic mantiene litigios activos contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que a comienzos de año calificó a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro.

A esto se suma la creciente competencia de desarrolladores chinos de modelos de código abierto y una presión regulatoria que se ha intensificado durante el año.

Según dos inversionistas citados por el medio, estas tensiones —particularmente una prohibición temporal que el Departamento de Comercio impuso en junio sobre los modelos más avanzados de la compañía— habrían frenado el ritmo de crecimiento de los ingresos durante ese mes, aunque ambas fuentes coinciden en que la empresa logró recomponerse rápidamente y mantiene un ritmo de expansión inusual incluso para los estándares de Silicon Valley.

Anthropic presentó su documentación ante el regulador bursátil en junio

La compañía liderada por Dario Amodei presentó en junio la documentación requerida ante el regulador bursátil estadounidense, lo que la sitúa desde entonces en un período de silencio que restringe los anuncios públicos sobre su desempeño financiero.

Ese mismo mes, capitales de riesgo, fondos soberanos y otros inversionistas institucionales habían inyectado en conjunto cerca de US$ 100.000 millones a la compañía, ronda que llevó su valorización a US$ 965.000 millones y que en mayo la posicionó por primera vez por sobre la de su rival OpenAI.