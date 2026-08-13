Gobierno prepara modificaciones a la Ley Karin: “No se está implementando de forma correcta”

Este miércoles, el Gobierno anunció que está preparando modificaciones reglamentarias para la Ley Karin bajo el argumento de la masiva presentación de situaciones de acoso, maltrato y violencia en el trabajo que superan la capacidad de respuesta de la Dirección del Trabajo (DT).

Desde la DT sostienen que han recibido 66.000 solicitudes acumuladas e ingresadas bajo el contexto de dicha legislación desde su entrada en vigencia en agosto de 2024 hasta diciembre de 2025 (aún no se publica el informe de 2026). Del total de denuncias, 44% corresponden a las que fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

El diagnóstico del Ministerio del Trabajo -liderado por Tomás Rau- es que hay un alto ingreso de denuncias a este organismo y eso está generando una sobrecarga en el sistema, por lo que hace que las acusaciones tarden más en resolverse.

“Lo que estamos viendo es que la ley no se está implementando de forma correcta (…). Nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación de la ley y eso es lo que intenta este nuevo reglamento”, explicó el secretario de Estado.

La ley contempla un plazo de 30 días para hacer estas investigaciones, pero ahora se está tardando de seis a ocho meses, por lo que se generan efectos perjudiciales en entornos laborales y para los negocios.

En una primera fase, se estaría planteando ver cómo mejorar los estándares de admisibilidad para el ingreso de estas denuncias.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, argumentó que “están ocurriendo muchas denuncias. Muchas de ellas son totalmente legítimas, otras a veces son temerarias y no hay ningún proceso en que se filtre por una mínima admisibilidad”.

La postura de los expertos

Los principales problemas de la implementación de esta ley tienen que ver con las demoras que están generando. Concretamente, la Dirección del Trabajo no aumentó su personal para poder revisar este tipo de denuncias, por lo que ve muy elevado el tiempo de respuesta.

“Las personas mientras tanto siguen conviviendo en un espacio de trabajo, con medidas de resguardo obviamente, pero con efectos no solamente en el clima laboral, sino en la productividad, en la retención de talento y en la proyección laboral”, añadió Jorge Arredondo, socio del Grupo Laboral AZ.

David Bravo, director del centro UC de encuestas, sostuvo que “es muy urgente hacer cambios en términos de procedimientos que de alguna manera alivien el costo para las empresas más pequeñas y, al mismo tiempo, mejoren los aspectos de la ley”.