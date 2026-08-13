Christian Alveal, exdirector de Gendarmería: “Los sistemas penitenciarios tienen que ser garantes de la dignidad humana”

El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la “Operación Cancerbero”, que trasladó a 191 reclusos de alta peligrosidad a nivel nacional a la Cárcel La Laguna, ubicada en Talca.

“Es importante que siempre se tomen medidas para evitar que los grupos criminales que estamos conociendo hoy día tomen control de la cárcel. Siempre va a ser necesario”, afirmó.

A su juicio, los perfiles criminales asociados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo son distintos a los de la delincuencia común y, por ello, deberían permanecer en recintos penitenciarios exclusivos.

“Esto requiere una robustez también mucho más integral. No basta con una cárcel que tenga, por así decirlo, mejor el ladrillo, sino que el sistema de gestión tiene que ser distinto”, remarcó.

En ese sentido, explicó que durante la década de 2000 se trasladó a todos los internos del país que cumplían condenas por delitos sexuales al penal de Colina 1, mientras que quienes tenían condenas de presidio perpetuo por otros ilícitos fueron llevados a cárceles cabecera de región para que estuvieran resguardados.

“Esto que se está haciendo hoy, entiendo que es para aislar y, más que descomprimir cárceles, tiene que ver con la calidad de sus prioridades. Y eso significa, y ojalá sea así, que mañana, si se presenta una modificación normativa que permita tener a estos líderes criminales realmente imposibilitados de dar órdenes desde las cárceles, ojalá que estos cambios normativos todo el espectro político los apoye, porque es importante entender que estos criminales colocan en riesgo, incluso, a la delincuencia común, al personal y a la seguridad pública.

Entonces, acá no estamos hablando de la delincuencia que históricamente nosotros conocíamos, carenciada, pobre, marginal. Acá estamos hablando de delincuencia que tiene dinero, que tiene armas, tiene soldados”, subrayó.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre el borrador del proyecto de reforma constitucional publicado por La Tercera, que se pretende presentar la próxima semana y que establece en su artículo 9 que quienes hayan sido condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico quedarían sin acceso a prestaciones sociales financiadas por el Estado mientras cumplen su condena y durante los 15 años posteriores a recuperar su libertad, Alveal precisó que no tiene conocimiento del contenido del texto.

Sin embargo, comentó que “en cualquier parte del mundo todos los privados de libertad tienen garantizada la alimentación, la salud, las condiciones de habitabilidad, sin duda, independientemente del perfil que tenga. Lo que sí se tiene es que, de acuerdo al perfil criminal de un sujeto, tiene un régimen carcelario mucho más estricto porque es una amenaza”.

Al preguntarle qué ocurriría en caso de que se concrete una reforma constitucional en Chile, enfatizó:“Los sistemas penitenciarios tienen que ser garantes de la dignidad humana, de cualquier privado de libertad, independientemente del delito. Aquí estamos hablando de que las personas que son reincidentes, aunque no pertenezcan al crimen organizado, debiesen tener un régimen distinto”.