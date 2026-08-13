“Performance bukeleriana” y “Chile no es El Salvador”: Oposición cuestiona puesta en escena por Operación Cencerbero

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó el inicio de la Operación Cancerbero con el traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna de Talca.

El operativo constituye el traslado de reclusos peligrosos de mayor envergadura realizado hasta ahora por Gendarmería, considerando el número de personas involucradas como por su perfil delictual.

El mandatario monitoreó la operación junto al biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, el titular de Seguridad, Martín Arrau, y el jefe de la cartera de Justicia, Fernando Rabat.

La transmisión en vivo por la señal oficial incluyó gráficas y distintas tomas del momento. Algunos videos difundidos por las redes sociales del gobierno están musicalizados con canciones de grupos como Metallica, Rage Against The Machine o NSYNC.

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Críticas de la oposición y comparaciones con Bukele

Desde la oposición compararon este operativo con los de El Salvador mandatados por el presidente Nayib Bukele.

“Colocar “Operación Cancerbero”, transformar esto en un reality, que compromete la seguridad de este traslado. Porque se transmite en directo desde la propia cárcel; si usted puede retroceder las imágenes emitidas por la propia Presidencia de la República en directo a través de YouTube. Se dispone a los reos de la misma manera, o muy similar, a lo que sucedía con Bukele en El Salvador“, dijo el diputado e integrante de la comisión de Seguridad, Raúl Leiva (PS).

El senador Iván Flores (DC) agregó que “esta performance bukeleriana que se ha hecho el día de hoy es legítima. Quisieron mostrar que ahora todos los tipos malos se van para la cárcel, ojalá fuera así. (…) Me alegro de que esté funcionando la cárcel La Laguna, pero esta no es una obra de este gobierno”.

El senador Diego Ibáñez valoró el traslado de los internos más peligrosos a un recinto de alta seguridad, aunque cuestionó que el operativo sea utilizado como una “estrategia de marketing”. “Tratar de hacer pasar esto como una estrategia de marketing básicamente para mejorar en las encuestas me parece que es poco prolijo, me parece que es bastante populista”, dijo, instando al gobierno a abordar la seguridad “sin esta parafernalia comunicacional de marketing (…). Chile no es El Salvador”.

La postura del oficialismo

Desde el oficialismo, catalogaron este proceso como una parte fundamental de la nueva agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

“¿A quién le importa si es estilo Bukele, si es estilo norteamericano, o el estilo que sea? Lo importante es que estamos enfrentando como nunca la delincuencia, y lo seguiremos lo seguiremos haciendo por el bien de todas las chilenas y chilenos”, sostuvo el parlamentario Álvaro Carter (Rep).

Una mirada similar expuso su compañero Roberto Arroyo (Ind-PSC), quien señaló que “catalogar un operativo de seguridad penitenciaria como un simple acto comunicacional ‘al estilo Bukele’ es un intento de invisibilizar las señales concretas de control estatal que Chile requiere y que este Gobierno está comenzando a entregar“.