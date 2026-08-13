“No somos el patio trasero de nadie”: Ministro Barros tras polémico discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos

Frente al reciente discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, expresó sus reparos a algunos planteamientos realizados por la administración de Donald Trump.

Cabe recordar que el representante estadounidense llamó a las naciones de Latinoamérica a incrementar su gasto militar, colaborar en la lucha contra el crimen organizado y abandonar la Corte Penal Internacional, todo esto como parte del programa “Escudo de las Américas”.

Ante esto, Barros aclaró en conversación con 24 Horas que Chile aún no se ha suscrito al programa completo propuesto por Washington, ya que evaluará su participación durante los próximos meses, aunque señaló que se entregará una respuesta formal en noviembre.

En esa línea, indicó que “en esta reunión el tema no son los aspectos geopolíticos, ni el financiamiento o la inversión en defensa; es un plan de trabajo, de cooperación y de intercambio de esfuerzos entre los países”.

Asimismo, comentó que el tono utilizado por Hegseth en su intervención responde a que en Estados Unidos el narcotráfico causa consecuencias severas.

No obstante, defendió la soberanía nacional: “Primero se respeta la soberanía, la legislación, tanto la Constitución como las leyes de cada país”. Junto con ello, precisó que en Chile la lucha contra el narcotráfico es una tarea que recae fundamentalmente en las policías, la Fiscalía y los organismos estatales correspondientes.

Los reparos de Barros a los planteamientos de EE. UU.

Respecto al incremento de la inversión en el gasto militar, sostuvo que “es un tema que cada país tiene que ver en función de su realidad, de sus necesidades, de sus capacidades y prioridades”.

En ese sentido, aseguró que el país ya cuenta con un presupuesto “razonable”, sin embargo, subrayó que es necesario modificar el sistema de financiamiento de la defensa para asegurar que sea más predecible y estable a largo plazo.

También se refirió al trabajo conjunto que plantea Estados Unidos a futuro, sobre lo cual señaló que Chile podría adoptar un rol flexible y no participar en su totalidad.

“El tema no es binario. Aquí hay una oferta de colaboración y uno puede participar en todo o en aquellas cosas que realmente necesita“, comentó.

En esa línea, precisó que “nos vienen muy bien las ayudas en ciertas áreas, como inteligencia, información y tecnología. Pero no necesitamos más que eso. Participaremos en esto en la medida que nos dé cosas que necesitamos y podamos colaborar“.

Al ser consultado sobre la mención a la Doctrina Monroe por parte de autoridades estadounidenses y sus efectos en la región, el secretario de Estado recalcó que “desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad”.