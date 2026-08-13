Zoom a los nuevos anuncios de Google en tecnología: La nueva familia de celulares Pixel 11, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y más

Este miércoles, Google presentó toda una nueva línea de diversos dispositivos tecnológicos en el marco de su evento anual de hardware ‘Made by Google’.

Uno de los anuncios principales fue la nueva familia de smartphones Pixel 11, compuesta por los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold.

A ellos se suma el nuevo reloj inteligente Pixel Watch 5, el Pixel Tag, el primer localizador de objetos de la compañía tecnológica, y los audífonos Pixel Buds Pro 2 y los Pixel Buds 2a.

La nueva familia de celulares Pixel 11

Desde Google afirmaron que la nueva línea Pixel 11 está diseñada para Gemini Intelligence y ofrece “impresionantes” mejoras en la cámara. “Desde sensores de imagen totalmente nuevos hasta asistencia proactiva y personalizada, nuestro hardware más reciente está diseñado para ayudarte a desenvolverte en tu día a día y que puedas estar presente en lo que más importa”.

Pixel 11

Diseño: Cristal de borde a borde, marco de metal satinado y parte trasera de cristal pulido.

Cristal de borde a borde, marco de metal satinado y parte trasera de cristal pulido. Barra de cámara: Es un 40% más delgada, lo que permite que el teléfono quede prácticamente plano con una funda de Google.

Es un 40% más delgada, lo que permite que el teléfono quede prácticamente plano con una funda de Google. Pantalla: Panel Actua.

Panel Actua. Resistencia: Diseñado para soportar salpicaduras, arañazos y caídas cotidianas.

Diseñado para soportar salpicaduras, arañazos y caídas cotidianas. Colores: Canyon, Fog, Olive y Obsidian.

Canyon, Fog, Olive y Obsidian. Procesador: Google Tensor G6, con Gemini Nano.

Google Tensor G6, con Gemini Nano. Almacenamiento: Parte desde 256 GB.

Parte desde 256 GB. Carga: Compatible con Pixelsnap y Qi 2.2 de hasta 25 W.

Compatible con Pixelsnap y Qi 2.2 de hasta 25 W. Cámaras: Nuevo sensor principal de 48 MP, con un 56% más de sensibilidad a la luz.

Nuevo sensor principal de 48 MP, con un 56% más de sensibilidad a la luz. Zoom: Teleobjetivo de 5x con Superzoom de hasta 30x.

Pixel 11 Pro

Diseño: Cristal de borde a borde y acabado completamente mate.

Cristal de borde a borde y acabado completamente mate. Pantalla : Super Actua, la más brillante de la serie hasta ahora, con hasta 3600 nits.

: Super Actua, la más brillante de la serie hasta ahora, con hasta 3600 nits. Resistencia: Nuevo revestimiento antirrayas con más del doble de resistencia frente a la generación anterior, además de protección contra caídas.

Nuevo revestimiento antirrayas con más del doble de resistencia frente a la generación anterior, además de protección contra caídas. Colores: Canyon, Fog, Olive y Obsidiana.

Canyon, Fog, Olive y Obsidiana. Procesador: Google Tensor G6, con Gemini Nano.

Google Tensor G6, con Gemini Nano. Almacenamiento: Parte desde 256 GB.

Parte desde 256 GB. Carga: Pixelsnap y Qi 2.2 de hasta 25 W.

Pixelsnap y Qi 2.2 de hasta 25 W. Cámaras: Nuevo sensor principal de 48 MP, con un 56% más de sensibilidad a la luz.

Nuevo sensor principal de 48 MP, con un 56% más de sensibilidad a la luz. Zoom: Teleobjetivo de 5x con Superzoom de hasta 30x.

Teleobjetivo de 5x con Superzoom de hasta 30x. HiLight: Luces LED integradas en el flash que muestran información mediante distintos patrones, como cuando Gemini está escuchando, pensando o respondiendo.

Luces LED integradas en el flash que muestran información mediante distintos patrones, como cuando Gemini está escuchando, pensando o respondiendo. Llamadas: Permite asignar colores personalizados a contactos importantes para identificar sus llamadas sin mirar la pantalla.

Pixel Pro XL

Diseño: Comparte el diseño y las características principales del Pixel 11 Pro, pero en un formato más grande.

Comparte el diseño y las características principales del Pixel 11 Pro, pero en un formato más grande. Pantalla: Super Actua de hasta 3600 nits, con nuevo revestimiento antirrayas.

Super Actua de hasta 3600 nits, con nuevo revestimiento antirrayas. Resistencia: Mayor protección frente a arañazos y caídas.

Mayor protección frente a arañazos y caídas. Colores: Canyon, Fog, Olive y Obsidiana.

Canyon, Fog, Olive y Obsidiana. Procesador: Google Tensor G6, con Gemini Nano.

Google Tensor G6, con Gemini Nano. Almacenamiento: Parte desde 256 GB.

Parte desde 256 GB. Carga: Pixelsnap y Qi 2.2 de hasta 25 W.

Pixelsnap y Qi 2.2 de hasta 25 W. Batería/carga: Puede obtener hasta 15 horas de batería con 15 minutos de carga por cable.

Puede obtener hasta 15 horas de batería con 15 minutos de carga por cable. Cámaras: Sensor principal de 48 MP con un 56% más de sensibilidad a la luz y teleobjetivo de 5x con Superzoom de hasta 30x.

Sensor principal de 48 MP con un 56% más de sensibilidad a la luz y teleobjetivo de 5x con Superzoom de hasta 30x. HiLight: Sistema de luces LED integrado en el flash para mostrar información y notificaciones sin tener que mirar la pantalla.

Pixel 11 Pro Fold

Diseño: Casi un 10% más ligero y aproximadamente 1 mm más delgado que el Pixel 10 Pro Fold.

Casi un 10% más ligero y aproximadamente 1 mm más delgado que el Pixel 10 Pro Fold. Colores: Obsidiana y Olive.

Obsidiana y Olive. HiLight: Incorpora luces LED alrededor del flash para mostrar notificaciones y avisos de Gemini.

Incorpora luces LED alrededor del flash para mostrar notificaciones y avisos de Gemini. Resistencia: Certificación IP68 contra polvo y agua.

Certificación IP68 contra polvo y agua. Construcción: Nueva cubierta trasera de fibra de vidrio, bisagra sin engranajes y pantalla externa con cristal cerámico ultrarresistente.

Nueva cubierta trasera de fibra de vidrio, bisagra sin engranajes y pantalla externa con cristal cerámico ultrarresistente. Durabilidad: Google asegura que es tres veces más duradero que la generación anterior.

Google asegura que es tres veces más duradero que la generación anterior. Pantallas: Las dos pantallas son un 20% más brillantes y alcanzan hasta 3600 nits.

Las dos pantallas son un 20% más brillantes y alcanzan hasta 3600 nits. Carga: 50% en unos 30 minutos con carga por cable de 30 W y carga inalámbrica Qi 2.2 de hasta 25 W.

50% en unos 30 minutos con carga por cable de 30 W y carga inalámbrica Qi 2.2 de hasta 25 W. Batería: Más de 24 horas de autonomía.

Más de 24 horas de autonomía. Procesador: Google Tensor G6 y 16 GB de RAM.

Google Tensor G6 y 16 GB de RAM. Traducción: Incorpora conversión de lenguaje de señas a texto, desarrollada junto a la comunidad sorda.

Incorpora conversión de lenguaje de señas a texto, desarrollada junto a la comunidad sorda. Multitarea: Permite convertir aplicaciones en burbujas y acceder a ellas rápidamente desde la pantalla desplegada.

Permite convertir aplicaciones en burbujas y acceder a ellas rápidamente desde la pantalla desplegada. Funciones plegables: Mantiene herramientas como Arrastrar y soltar, Pantalla dividida y Vista instantánea.

Mantiene herramientas como Arrastrar y soltar, Pantalla dividida y Vista instantánea. IA: Incluye las funciones de Gemini Intelligence presentes en la serie Pixel 11 y mejoras en Circle to Search con Pixel Camera.

Pixel Watch 5: La salud en el centro

Ofrece funciones proactivas de inteligencia artificial Gemini, entrenamiento de fuerza personalizado y nuestro sistema de seguimiento de rutas GPS más preciso.

y nuestro más preciso. También incorpora funciones de Health Guardian, como tendencias de presión arterial y resistencia a la insulina , y detección de emergencias respiratorias, lo que, según la compañía, es “una primicia” en la industria de los relojes inteligentes.

, y detección de emergencias respiratorias, lo que, según la compañía, es “una primicia” en la industria de los relojes inteligentes. Impulsado por el procesador acelerado Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 y una arquitectura de doble chip de bajo consumo, cuenta con un 50 % más de RAM y un aumento del 12 % en la CPU, lo que “lo hace un 20 % más rápido para que cada información y acción proactiva se sienta instantánea”.

y una arquitectura de doble chip de bajo consumo, cuenta con un 50 % más de RAM y un aumento del 12 % en la CPU, lo que “lo hace un 20 % más rápido para que cada información y acción proactiva se sienta instantánea”. Pantalla Actua 360 con forma de cúpula y un brillo de 3000 nits .

con forma de cúpula y un . Hasta 30 horas de autonomía en el modelo de 41 mm (40 horas en el de 45 mm) con carga rápida.

Pixel Buds 2

Cancelación de ruido dinámica: Los Pixel Buds Pro 2 ajustan la cancelación de ruido según los cambios en el sellado de los auriculares.

Los Pixel Buds Pro 2 ajustan la cancelación de ruido según los cambios en el sellado de los auriculares. Control de audio con Gemini: Permite modificar la configuración de los auriculares mediante comandos de voz, como subir los graves.

Permite modificar la configuración de los auriculares mediante comandos de voz, como subir los graves. Sincronización con Pixel Watch: Detecta cuándo te quedas dormido y pausa la música, desactiva el control táctil y silencia las notificaciones.

Detecta cuándo te quedas dormido y pausa la música, desactiva el control táctil y silencia las notificaciones. Traducción en vivo mejorada: Permite comprender más de 70 idiomas casi en tiempo real y reproducir en el teléfono la traducción de lo que dices en otro idioma.

Pixel Tag

Red Find Hub: El Google Pixel Tag utiliza la red Find Hub de Google para localizar objetos como llaves, carteras y equipaje, e incluso teléfonos.

El Google Pixel Tag utiliza la red Find Hub de Google para localizar objetos como llaves, carteras y equipaje, e incluso teléfonos. Material y resistencia: Está fabricado en acero inoxidable y cuenta con certificación IP67 contra el agua y el polvo.

Está fabricado en acero inoxidable y cuenta con certificación IP67 contra el agua y el polvo. Batería: Incluye una batería reemplazable con una duración de hasta un año.

Incluye una batería reemplazable con una duración de hasta un año. Búsqueda de precisión: Incorpora tecnología de banda ultraancha (UWB) para facilitar la localización de objetos.

Incorpora tecnología de banda ultraancha (UWB) para facilitar la localización de objetos. Altavoz integrado: Emite un sonido para ayudar a encontrar el objeto cuando se activa.

Emite un sonido para ayudar a encontrar el objeto cuando se activa. Función para encontrar el teléfono: Incluye un botón que permite hacer sonar un teléfono Android vinculado.

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