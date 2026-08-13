A los 12 años para todos: BancoEstado elimina edad diferenciada para abrir la CuentaRUT

BancoEstado informó que modificó las condiciones para acceder a la CuentaRUT, en el marco de la conmemoración de los 20 años del producto bancario.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad, ahora las personas desde los 12 años podrán abrir una CuentaRUT, sin distinción de sexo o género.

Cabe recordar que el banco establecía anteriormente una edad mínima diferenciada (12 años para las mujeres y 14 años para los hombres), requisito que quedó sin efecto.

Desde BancoEstado destacaron que esta modificación facilitará la entrega de las becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), lo que beneficiará a más de 134 mil estudiantes, quienes podrán comenzar a recibir los fondos directamente en su CuentaRUT.

“CuentaRUT acompaña hoy a más de 15 millones de clientes en todo el país. Junto con nuestra amplia cobertura, que considera 427 sucursales y más de 45 mil puntos CajaVecina, ampliar su acceso desde los 12 años, sin distinción de género o sexo, nos permite seguir acercando soluciones financieras a más jóvenes y entregarles una alternativa segura para recibir y administrar sus recursos con mayor autonomía”, indicaron desde la institución.

Por su parte, el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, señaló que esta “es una muy buena noticia, que permite a los estudiantes acceder de manera directa a sus beneficios, aprender desde muy chicos sobre educación financiera y administrar sus propios recursos y, por otro lado, permite a nuestra institución asegurar con mayor certeza que los recursos lleguen de manera correcta a sus beneficiarios”.

Con esta actualización, los estudiantes beneficiarios de aportes como la Beca Presidente de la República, Beca Indígena, Beca de Mantención, Beca de Integración Territorial, entre otras, podrán recibir el pago directo de sus asignaciones en la CuentaRUT, cuya apertura es gratuita y no tiene costos de mantención.