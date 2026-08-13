Mario Desbordes valora encuentro con Franco Parisi, pero descarta militar en el PDG: “Me mantendré como independiente”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para conversar sobre la agenda de seguridad de la comuna. Además, aprovechó la instancia para invitarlo a militar en su colectividad.

Tras un encuentro que duró cerca de 30 minutos, el actual secretario general del PDG destacó la trayectoria política de Desbordes.

“Usted es una persona que sabe mucho, no solamente fue oficial de Carabineros, abogado, también tiene esa sensibilidad que nosotros en el PDG valoramos mucho. Y quién sabe si en el futuro, ojalá nuestros caminos se junten, porque el PDG valora personas como usted”, comentó Parisi durante un punto de prensa.

En esa línea, destacó su liderazgo y extendió la invitación para que se sume a la tienda política.

“La derecha se perdió un tremendo líder y nosotros lo respetamos y ojalá algún día podamos estar caminando juntos, porque Chile necesita más diálogo, más unión y grandes personas como usted”, agregó.

Por su parte, el exmilitante de Renovación Nacional (RN) precisó: “Por ahora soy independiente, pero sin duda amigo del PDG”.

Además, en conversación con La Tercera, remarcó que, pese a la invitación: “Me mantendré como independiente”.