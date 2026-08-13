“Es demencial lo que se está proponiendo”: Senador Walker cuestiona duramente el borrador del Gobierno que elimina prestaciones de salud a condenados por delitos graves

El senador independiente Matías Walker criticó este jueves la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast y aseguró que “no es necesaria una reforma constitucional para perseguir el crimen organizado”.

En conversación con CNN Prime, el legislador sostuvo que la “Operación Cancerbero” demostró “que no es necesaria una reforma constitucional para perseguir el crimen organizado (…). Tenemos una legislación contundente para perseguir el crimen organizado que aprobamos en el Congreso el año 2024″.

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Si bien aclaró que le “parece bien todo lo que vaya en el sentido de perfeccionar los proyectos de ley y que permitan perseguir el crimen organizado”, sostuvo que él considera primordial partir “por darle discusión inmediata a los proyectos que están pendientes“.

Ante el borrador del Gobierno para la reforma constitucional en materia de seguridad, revelado por La Tercera, que contiene propuestas como la de crear un nuevo estado de excepción, Walker insistió en que esto “no es necesario”.

“Yo espero que el borrador que vi quede en eso, solamente un borrador, porque lo que hay que avanzar es en las reformas legales. El país se dio cuenta, después de dos procesos constituyentes fallidos, de que no es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado. Necesitamos herramientas mucho más concretas y eficaces”, argumentó.

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En esa línea, señaló que la creación de este nuevo estado de excepción “es más que nada una tentación política muy peligrosa”. “¿Qué es lo que pretende el Gobierno? Sacar al pizarrón a la oposición y decir una frase simplona como ‘ahora vamos a ver quiénes quieren darle más herramientas al Estado para perseguir el crimen organizado y quiénes no'”.

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“Pero esa es una tentación que, aparte de ser ineficaz, porque ya el país perdió mucho tiempo en una discusión constitucional, no va a lograr los objetivos”, comentó.

“Es peligroso hacer política con la Constitución”

Walker profundizó en el borrador de la reforma constitucional que propone quitar todas las prestaciones sociales a condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, tanto durante su tiempo en prisión como hasta 15 años después de recuperar la libertad.

El senador sostuvo que “ese borrador tiene tres problemas”. El primero es que “no es necesario y es ineficaz. La ‘Operación Cancerbero’ demostró que no es necesaria una reforma constitucional para aislar el crimen organizado”.

Asimismo, mencionó las declaraciones de la ministra de Salud, May Chomali, quien afirmó que esto último “podría ser un poco incompatible (…) con algunas leyes que tenemos”.

“Segundo, lo dijo muy bien la ministra de Salud en una entrevista: el quitarle prestaciones de salud a una persona, no solamente mientras está privada de libertad, sino 15 años después, atenta contra los principios más básicos del juramento hipocrático que han hecho los médicos. Porque, además, muchas veces en estas prestaciones sociales están incluidos beneficios en favor de los niños”, argumentó.

En tercer lugar, explicó que “siempre que usted hace una reforma constitucional que elimina derechos… En este caso pretenden, de acuerdo al borrador, eliminar o modificar el artículo 19, número 26 de la Constitución del 80, que establece que no se pueden afectar los derechos en su esencia. Y el borrador que yo vi hoy día es muy peligroso, porque podría alterar ese respeto a la esencia de los derechos“.

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Enfatizó en que “siempre se tiene que pensar cómo se aplicaría esta facultad, no por el Gobierno actual, sino por su peor adversario. Pensemos en regímenes autoritarios, pensemos en regímenes populistas y que pueden ser de distinto signo político del que tiene uno. Y, por eso, es muy complejo jugar con la Constitución en materia de seguridad. El país ya lo aprendió después de dos procesos constitucionales fallidos”.

Sostuvo que con este borrador “se afectan los derechos fundamentales de las personas que a todos, el día de mañana, nos pueden garantizar defendernos, no solamente del crimen organizado (…). Por eso es tan peligroso hacer política con la Constitución“.

Walker afirmó en ese sentido que “se está haciendo política con la Constitución y la experiencia que hemos tenido en Chile en los últimos años, con los que intentaron hacer política con la Constitución, fue desastrosa. Nosotros podemos hacer reformas constitucionales, consensuadas y meditadas, que, por supuesto, le den más facultades a las Fuerzas Armadas (…), pero no de esta forma, no afectando los derechos en su esencia para sacar al pizarrón al adversario político de turno“.

En esa línea, cuestionó: “¿Qué es lo que van a proponer? ¿No vacunar a una persona que está privada de libertad y a su familia, como proponen algunas personas de ultraderecha en el mundo?“. Aseveró que “es demencial lo que se está proponiendo y la forma en que se está proponiendo“.

#CNNPrime | Matías Walker, senador independiente, por borrador de reforma constitucional para seguridad: “Es demencial lo que se está proponiendo”@tv_monica

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“Fíjese que se intenta fundar, por el borrador que yo vi, la necesidad de avanzar en la reforma constitucional, por ejemplo, para confiscarles bienes al crimen organizado. Eso ya está; está en la ley que aprobamos el año 2024”, acusó.

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