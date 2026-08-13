Oposición arremete contra el Gobierno tras salida de exministra Duco: “Improvisación total” y “a cinco meses aún no logran instalarse”

Durante la noche de este jueves se informó la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario de la cartera, Andrés Otero.

A través de un comunicado, el Gobierno confirmó que ambas autoridades presentaron su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente José Antonio Kast.

Duco permaneció cinco meses en el cargo, en medio de polémicas como sus declaraciones respecto a que una de las prioridades de la cartera sería dar “ropa linda” a los deportistas nacionales, o la no autorización del concierto de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional.

A esto se suma la reciente denuncia ingresada ante la Contraloría General de la República (CGR) por un eventual mal uso de un vehículo fiscal.

Oposición acusa “falta de liderazgo” e “improvisación” tras nueva baja en el Gobierno

Desde la oposición criticaron que la salida de la exministra demuestra “la falta de liderazgo” del presidente José Antonio Kast.

La diputada del Frente Amplio (FA) Emilia Schneider señaló que “por supuesto que la salida de la exministra Natalia Duco tiene que ver con su mala gestión, y, por cierto, con la denuncia que hoy la tiene respondiendo y defendiéndose ante Contraloría. Pero aquí hay un problema más de fondo, porque ya van muchos seremis, subsecretarias y subsecretarios, y ministras que han salido del Gobierno del presidente Kast”.

Para la parlamentaria, el problema es su “falta de liderazgo y de proyecto para el país, porque se dedicó doce años a ser candidato y no tenía equipo ni propuestas concretas para cumplir lo que le prometía a la gente”.

“Se dedicó a lucrar políticamente con los miedos de las personas y hoy que está en el Gobierno no tiene nada que ofrecer, nada salvo retrocesos en derechos para las personas, empobrecer a la mayoría y beneficios para los superricos“, arremetió.

En esa línea, emplazó al Ejecutivo a hacerse cargo “de esta falta de liderazgo”. “Es momento de hacerse cargo, de responder por las promesas que hicieron, de hablarle de frente al país y, sin duda, hacerse cargo de las urgencias de los chilenos y chilenas”, sostuvo.

A sus críticas se sumó la diputada y candidata a la presidencia del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien se manifestó respecto a la renuncia de Duco en redes sociales.

“Natalia Duco renuncia al Ministerio del Deporte. En 5 meses tenemos 3 ministras, 6 subsecretarios y 33 seremis que han renunciado o los han sacado del Gobierno. La improvisación total. Y una se pregunta: ¿Qué habría dicho el candidato Kast de este desastre?“, cuestionó.

Natalia Duco renuncia al Ministerio del Deporte. En 5 meses tenemos 3 ministras, 6 subsecretarios y 33 seremis que han renunciado o los han sacado del gobierno. La improvisación total. Y una se pregunta: ¿que habría dicho el candidato Kast de este desastre? — Gael Yeomans (@GaelYeomans) August 14, 2026

El diputado Matías Fernández, de la misma colectividad, se refirió a la remoción de Duco del Ministerio del Deporte y enfatizó que el hecho “agrega dos problemas graves” a la administración vigente.

“Esta renuncia, que además de sumarse a las de otros ministros, subsecretarios y seremis por acoso, examen de droga e incompetencia laboral, agrega dos problemas graves”, aseguró.

“Primero, la mentira de la ministra y su defensa por parte del Gobierno hace solo unas pocas horas por el mal uso de recursos fiscales y el vehículo fiscal”, recalcó.

“Y lo segundo es que a cinco meses de iniciado el Gobierno aún no logran instalarse ni poder hacer funcionar el Estado correctamente, porque esto afecta directamente a los chilenos y chilenas con su incompetencia y con su falta de seriedad”, añadió.

Por su parte, el diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, sostuvo que “los parlamentarios del PPD que solicitaron la renuncia de la exministra de Deportes tenían la razón“.

“Fueron muy criticados; sin embargo, su gestión estaba siendo altamente cuestionada y, por lo tanto, su permanencia era absolutamente inviable“, afirmó.

“Creemos que hoy día es momento de tener una autoridad que efectivamente trabaje por el deporte con una mirada mucho más amplia, más transversal y también que escuche al mundo político y a la sociedad de nuestro país”, comentó.

En tanto, la diputada del Partido Radical Marcela Hernando sostuvo en X que “la permanencia de Natalia Duco al frente del Ministerio del Deporte se había vuelto insostenible“.

“En pocos meses vimos la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales, recortes que afectaron al deporte y serios conflictos al interior del IND. Hoy se suma un cuestionamiento que toca algo esencial en el servicio público: la probidad“, expuso.

“Ser ministra de Estado no es un premio ni espacio para improvisaciones. Es una enorme responsabilidad con Chile y con los recursos de todos. “Ahora esperamos que quien asuma esta cartera esté a la altura del desafío, recupere la conducción del Ministerio y lleve al deporte chileno a los estándares que nuestros deportistas y nuestro país merecen”, señaló.