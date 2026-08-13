Fiesta de La Pampilla se realizará en septiembre: Alcalde de Coquimbo confirma evento tras suspensión por temporal

Durante este jueves, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, anunció que se realizará la tradicional Fiesta de La Pampilla.

A través de un video publicado en redes sociales, el jefe municipal explicó que han sido semanas muy difíciles debido a los efectos que ha dejado el sistema frontal en la comuna. “Desde el primer día nuestra prioridad ha sido enfrentar la emergencia y comenzar a reconstruir Coquimbo”, señaló.

“Primero destinamos mil quinientos millones para ayudas, maquinarias, alimentos, insumos, recuperación de caminos, y llegar rápidamente donde nuestros vecinos más lo necesitaban. También nos tocó tomar una decisión muy difícil: suspender la Pampilla para priorizar la emergencia. Y hoy, con la aprobación de nuestros concejales en comisión, sumamos más de tres mil millones adicionales para poder seguir levantando Coquimbo”, destacó.

En esa línea, enfatizó que enfrentar las afectaciones provocadas por el sistema frontal no implica únicamente reconstruir calles y caminos, sino que también requiere reactivar la economía local.

“Nos hemos reunido y escuchamos a nuestros pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Sercotec, y fueron ellos mismos quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie. Por eso hemos tomado una decisión: este 18 de septiembre, Coquimbo tendrá Pampilla, pero será una Pampilla distinta, solidaria, austera y enfocada en la reactivación, cuidando los recursos municipales, sumando el apoyo de los privados y generando una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan”, manifestó.

Cabe recordar que, a fines de julio, el jefe municipal informó que no se realizaría la tradicional fiesta debido a la emergencia provocada por el sistema frontal.