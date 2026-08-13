Tras finalizar desalojo de toma en San Antonio, Gobierno confirma que estos operativos “van a seguir en todas las regiones de Chile”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio por finalizado el operativo de desalojo de la toma en la comuna de San Antonio.

Cabe recordar que el pasado lunes la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio informó que el proceso de desalojo terminaría durante esta semana. Esto se concretó este jueves con el operativo que involucró a cerca de 1.030 personas y cubrió más de 800 estructuras a lo largo de un perímetro de 40 hectáreas.

Pavez asistió al terreno para fiscalizar el trabajo junto con otras autoridades, como el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, además de funcionarios de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

El subsecretario valoró el trabajo en conjunto con los diferentes organismos públicos para llevar a cabo el operativo de desalojo y entregar el terreno a su propietario, según consignó La Tercera.

“Para el Gobierno de Chile, lo que ha pasado hoy día acá es histórico desde el punto de vista de algo que pensamos que nunca íbamos a ver, que es cómo el Estado de derecho se impone, y también se impone la propiedad privada cuando es justa”, sostuvo.

En esa línea, reveló que este tipo de procesos de desalojo de tomas “van a seguir en todas las regiones de Chile”.

“Esto va a seguir, y va a seguir en todas las regiones de Chile, porque ese es el mandato que nos ha dado el Presidente de la República, que se cumpla el Estado de derecho, que se cumpla la ley y que se cumplan los fallos de los Tribunales de Justicia”, afirmó.

En paralelo, el delegado presidencial de Valparaíso destacó que el terreno recuperado podría ayudar a combatir el déficit habitacional de 12 mil viviendas que afecta a San Antonio, según reportó.

“Si nosotros incorporamos una propuesta de una densificación, casa y departamento, incluyendo el terreno expropiado, pudiéramos llegar a una cifra cercana a las 12.000”, precisó.