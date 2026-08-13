Google presenta Gemini 3.7 Flash, su nuevo modelo de IA enfocado en programación

Este jueves, Google presentó Gemini 3.7 Flash, su nuevo modelo de inteligencia artificial enfocado en la programación.

“Es nuestro modelo más inteligente y robusto hasta la fecha para la codificación y los agentes”, señalaron desde la tecnológica en su sitio web.

Tiene un precio introductorio de 75 centavos por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida hasta finales de este 2026, siendo la mitad del valor original de Gemini 3.6 Flash.

¿Cuáles son las novedades de Gemini 3.7 Flash?

Desde Google detallaron que está “optimizado para un alto rendimiento en tareas de ingeniería de software, desarrollo web y trabajo intelectual“.

También destacaron que permite “esfuerzos de razonamiento rigurosos para obtener resultados de mejor calidad”, pudiendo además “superar obstáculos y resolver problemas de codificación y del mundo real con precisión“.

“Es mejor para diseñar diseños web y aplicaciones más funcionales utilizando menos indicaciones. Ofrece un razonamiento y precisión mejorados al completar flujos de trabajo empresariales del mundo real”, añadieron en redes sociales.