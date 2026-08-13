Utilidades de Empresas Copec casi se duplican en el segundo trimestre y superan los US$ 400 millones

Empresas Copec S.A. reportó este jueves sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, en los que registró utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$ 440 millones.

Esta cifra casi duplica los US$ 228,4 millones registrados en el mismo período del año anterior y equivale a un alza de 92,6%.

Asimismo, las utilidades del período, que incluyen las participaciones no controladoras, alcanzaron los US$ 467,1 millones entre abril y junio, frente a los US$ 245,2 millones del mismo período del año anterior.

Ingresos suben 28,8% y resultado operacional avanza 47,9% en el trimestre

Los ingresos de actividades ordinarias del grupo llegaron a US$ 9.246 millones en el trimestre, un incremento de 28,8% respecto de los US$ 7.181 millones anotados un año antes.

El resultado operacional, en tanto, fue de US$ 556,2 millones, con un crecimiento de 47,9% frente a los US$ 376,0 millones del segundo trimestre de 2025.

En el acumulado del primer semestre, las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora sumaron US$ 711,9 millones, un avance de 63,0% respecto de los US$ 436,8 millones del período enero-junio de 2025. Las utilidades del período en el semestre alcanzaron US$ 774,2 millones, por sobre los US$ 474,5 millones del año anterior.

Los ingresos semestrales del grupo totalizaron US$ 17.097 millones, con un alza de 17,2% en doce meses, mientras que el resultado operacional acumulado llegó a US$ 1.058 millones, un incremento de 30,8% frente a los US$ 808,6 millones del primer semestre de 2025.

La utilidad bruta del grupo se ubicó en US$ 2.621 millones entre enero y junio, con un aumento de 17,1% interanual. Los costos de distribución sumaron US$ 866,9 millones y los gastos de administración US$ 696,9 millones en el semestre, ambos por encima de los niveles registrados un año antes.

El EBITDA consolidado del grupo alcanzó US$ 1.889 millones en el primer semestre de 2026, por sobre los US$ 1.489 millones registrados en igual período del año anterior.

Copec eleva su resultado operacional 74,6% mientras Arauco cae 71,9%

La apertura por segmentos muestra un cambio relevante en la composición del resultado del grupo. Copec, el brazo de distribución de combustibles, elevó su resultado operacional a US$ 834,2 millones en el semestre, un alza de 74,6% frente a los US$ 477,6 millones del año anterior.

En sentido contrario, Arauco, la filial forestal, redujo su resultado operacional a US$ 65,4 millones, una caída de 71,9% respecto de los US$ 232,6 millones de enero-junio de 2025.

El resto de los segmentos mostró desempeños positivos. Abastible, dedicada al gas licuado, aumentó su resultado operacional a US$ 107,9 millones, un incremento de 31,4% interanual. Igemar, del sector pesquero, pasó de US$ 1,2 millones a US$ 36,1 millones, mientras que Sonacol, que opera la red de oleoductos, avanzó de US$ 25,4 millones a US$ 26,9 millones.

En términos de ingresos por segmento, Copec aportó US$ 12.552 millones en el semestre, un alza de 22,7% respecto de los US$ 10.232 millones del año anterior.

Por su parte, Arauco registró ingresos por US$ 3.081 millones, prácticamente en línea con los US$ 3.056 millones de enero-junio de 2025.

Abastible, en tanto, sumó US$ 1.144 millones e Igemar US$ 293,1 millones, ambos por sobre los niveles del período previo.