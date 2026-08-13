Matías Toledo y posible despliegue de militares en barrios: “Estoy de acuerdo con todo tipo de intervención, siempre que se respete el marco legal”

Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, se mostró a favor de la posibilidad de que funcionarios de las Fuerzas Armadas ayuden al control de la seguridad en barrios o zonas afectadas por la delincuencia, una medida propuesta por el Gobierno en su reforma de seguridad.

En diálogo con Radio Infinita, el jefe comunal respaldó la posibilidad que ha causado opiniones divididas entre diferentes líderes comunales y parlamentarios.

“Yo creo que, y para ser bien sincero, estoy de acuerdo con todo tipo de intervención, siempre y cuando se respete el marco legal“, sostuvo Toledo.

El jefe comunal argumentó que las Fuerzas Armadas tienen diversas cualidades que, desde su perspectiva, podrían ser utilizadas para combatir el narcotráfico.

“Yo creo que los militares tienen hartas cualidades o herramientas que deberían poner a disposición del Estado. Tienen, por ejemplo, equipos de inteligencia, de contrainteligencia, de despliegue, grupos tácticos que debiesen poder articularse y operar cuando se requiera“, dijo.

A pesar de esto, la autoridad comunal dijo que los criterios y límites de su intervención deben quedar claramente establecidos para evitar confusiones en el uso del recurso.