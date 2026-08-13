Fiesta de la Longaniza de Chillán 2026 se realizará el 21, 22 y 23 de agosto: Revisa la programación

Cada vez falta menos para las esperadas Fiestas Patrias, pero el ambiente dieciochero ya comienza a sentirse en algunos lugares del país. Entre ellos destaca la popular Fiesta de la Longaniza, que se realizará en la Región de Ñuble.

Se trata de un panorama para disfrutar antes de la llegada de septiembre. El evento se realizará los días 21, 22 y 23 de agosto en la Plaza de Armas de Chillán.

La Fiesta de la Longaniza contará con tres escenarios simultáneos. El primero estará destinado a los grandes shows; el segundo, a las bandas en vivo; y el tercero permitirá disfrutar de la gastronomía mientras se presentan distintos espectáculos.

Además, habrá espacios destinados al público infantil y, el sábado 22 de agosto, se realizará la tradicional gran choripanda a partir de las 11:30 horas, instancia en la que se repartirán cerca de 5 mil choripanes.

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Revisa aquí la programación completa de la Fiesta de la Longaniza 2026