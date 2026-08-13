UDI y Republicanos advierten al INDH tras traslado de reos: “Sería una afrenta que estén pensando en visitarlos” y “no protejan a criminales”

Este martes, se llevó a cabo la “Operación Cancerbero”, en la que ingresaron reos catalogados de alta peligrosidad al recinto penitenciario La Laguna en Talca. Bajo ese contexto, parlamentarios del oficialismo hicieron un llamado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a abstenerse de visitar el recinto penitenciario o interponer acciones judiciales.

El procedimiento, denominado “Operación Cancerbero”, contempló la reubicación en la Región del Maule de nueve líderes de organizaciones criminales, 28 integrantes de las bandas delictivas y 154 internos.

Advertencias de la UDI

Desde la bancada de la UDI, los diputados Flor Weisse y Sergio Bobadilla expresaron su rechazo ante una eventual intervención del INDH en el nuevo penal de Talca. Los parlamentarios manifestaron a través de un comunicado que “sería una afrenta al país que en el organismo estén pensando en visitar a todos estos criminales“.

Asimismo, señalaron que la principal preocupación del INDH debiera ser “el enorme daño que ellos y sus organizaciones le han provocado a nuestro país durante tantos años”.

“Así que, si a pesar de eso el organismo tiene el atrevimiento de acudir a la cárcel de Talca para visitar a estos internos o intenta cuestionar ante la justicia una decisión que tiene por objetivo resguardar la seguridad de los chilenos, deberá asumir las graves consecuencias políticas e institucionales que una actuación de esa naturaleza pueda generar“, advirtieron los parlamentarios.

Por último, los diputados Weisse y Bobadilla reiteraron que “lo mínimo que esperamos del INDH es que comprenda de una vez por todas la gravedad de lo que está enfrentando nuestro país y que, en lugar de concentrar todos sus esfuerzos en resguardar los derechos de los delincuentes, demuestre una mínima preocupación por las víctimas, los carabineros asesinados y las familias que llevan años sufriendo”.

“Si vuelven a ponerse del lado equivocado y salen en defensa de estos criminales, tendrán que asumir el costo de haber abandonado definitivamente a todos los chilenos“, enfatizaron.

Republicanos y la exigencia de cerrar el INDH

Por su parte, desde el Partido Republicano, emitieron una declaración pública llamando al INDH a “no proteger a criminales” ni utilizar fondos públicos con ese propósito, solicitando además que el organismo se enfoque en velar por las condiciones laborales del personal penitenciario.

“Cuando el país requiere recuperar la paz, la tranquilidad para los ciudadanos honestos y de bien, no se puede permitir que existan organizaciones que con recursos públicos velen por los delincuentes”, sostuvieron los parlamentarios republicanos en una publicación en X.

En esa línea, la bancada oficialista advirtió que, si el INDH utilizaba recursos para defender a los internos reubicados, exigirán al Ejecutivo su cierre definitivo: “Si es que frente al traslado de asesinos, extorsionadores, jefes del crimen organizado y delincuentes de alta peligrosidad, el INDH decide destinar recursos públicos para defender a dichos criminales, como bancada del Congreso Nacional insistiremos en solicitar al Gobierno el cierre definitivo de dicha institución”.