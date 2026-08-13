Con una inversión de US$ 30 millones: Cencosud planea construir un nuevo centro comercial en Puente Alto

Cencosud Inmobiliaria ingresó una consulta de pertinencia ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para construir un centro comercial en la comuna de Puente Alto, con una inversión estimada de US$ 30 millones.

“Centro Comercial El Peñón” es el nombre del proyecto que planea levantar la empresa en Hacienda El Peñón, en la avenida La Hacienda N° 1560 y N° 1680, según consignó La Tercera.

De acuerdo con los antecedentes presentados ante el SEIA, la construcción del centro comercial se desarrollará en un terreno con una superficie de casi 59.000 m² y contará con múltiples servicios.

Entre ellos destacan un supermercado, un gimnasio, un restaurante, una tienda enfocada en materiales para la construcción y 18 recintos comerciales. A esto se le suman las áreas comunes y técnicas requeridas para operar.

Cencosud explicó que “el proyecto considera la ejecución de obras civiles asociadas a la preparación del terreno, construcción de edificaciones, urbanización interna, instalación de redes de servicios y habilitación de infraestructura complementaria. Asimismo, contempla su posterior operación, orientada a la atención de público y funcionamiento de los distintos recintos comerciales”.

Además, el centro comercial tendrá una capacidad para 4.914 personas y considera la construcción de 576 estacionamientos.

¿Cuándo empezaría la construcción?

Cencosud detalló que se estima que las obras de construcción tengan una duración de 22 meses. Se prevé que el inicio de los trabajos sea en junio de 2027, para así finalizar la iniciativa en agosto de 2028.

Con base en estos plazos, la firma estimó que la fase de operación del nuevo centro comercial en Puente Alto será en octubre de 2028.