Bloomberg: Nuevo fondo de pensiones recaudará US$ 4.000 millones en cinco años y US$ 14.000 millones para 2036

La reforma previsional que comenzó a regir en 2025 dio origen a un nuevo actor dentro del sistema de pensiones, el Fondo Autónomo de Protección Previsional, conocido como FAPP, creado con el objetivo de elevar los pagos a las mujeres, financiar determinadas pólizas de seguro y compensar a quienes mantuvieron aportes regulares al sistema durante largos periodos.

A poco más de un año de su creación, el fondo ya proyecta un crecimiento significativo en su tamaño y en su influencia dentro del mercado financiero local, según consignó Bloomberg.

El director ejecutivo de la FAPP, Sergio Soto, proyectó que el fondo administrará US$ 14.000 millones en activos hacia 2036, tras recaudar cerca de US$ 4.000 millones en un horizonte de cinco años.

La cifra marca un salto relevante para un vehículo que hoy administra recursos muy por debajo de esa meta.

Dos tercios de la cartera se destinarán a renta fija corporativa

Del monto proyectado a cinco años, Soto detalló que cerca de dos tercios se destinarán a instrumentos de renta fija corporativa nacional. El resto de la cartera se dividirá entre acciones internacionales, con un 30%, e instrumentos del mercado monetario, que no superarían el 5% del total.

Hasta marzo, la FAPP administraba US$ 413,1 millones en activos, cifra que incluye un aporte estatal de US$ 200 millones realizado el año anterior. Según Soto, ese nivel se mantendrá relativamente estable durante los próximos meses, antes de registrar un incremento significativo a partir del año siguiente.

Toda la cartera actual está invertida en renta fija, con US$ 80,9 millones en deuda soberana, proporción que el fondo espera reducir con el paso del tiempo.

Un comprador institucional con peso proporcionalmente mayor en un mercado poco profundo

El vehículo opera en un mercado de bonos corporativos con escasa profundidad, que apenas alcanza los US$ 112.000 millones en deuda en circulación, según cifras del Banco Central.

Esa característica hace que el ingreso de un comprador institucional del tamaño proyectado para la FAPP tenga un peso proporcionalmente mayor sobre las condiciones de financiamiento de las empresas locales.

BCI y Santander Asset Management ya administran los mandatos de renta fija

La gestión de los activos del fondo está a cargo de administradoras privadas seleccionadas mediante licitación pública. BCI Asset Management y Santander Asset Management ya fueron adjudicadas para los mandatos de renta fija de corto y largo plazo, respectivamente.

Un tercer pilar de inversión, centrado principalmente en acciones internacionales, comenzará a operar dentro de tres años, dado que el mercado local de renta fija no permite alcanzar las duraciones que el fondo necesita.

Fondos de pensiones privados alcanzaron US$ 256.200 millones bajo administración

El crecimiento de la FAPP ocurre en paralelo al de los fondos de pensiones privados, que sumaron US$ 38.500 millones adicionales en los doce meses hasta junio, impulsados por las mayores aportaciones que exige la reforma.

Con ese incremento, los fondos privados alcanzaron US$ 256.200 millones bajo administración, frente a los US$ 217.800 millones del año previo.

El objetivo: que los fondos de pensiones lleguen al 61% del PIB en 2050

El Ministerio de Hacienda había proyectado en 2022 que la inversión de los fondos de pensiones en el mercado nacional pasaría de representar el 27% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 33,3% en 2030 y a cerca de 61% en 2050.

Actualmente, esa cifra bordea el 44%, con cerca de un 15% de la cartera total destinado a deuda bancaria y corporativa local.