Chile incluido: EE.UU. acusa a más de 40 países como cómplices de evasión arancelaria ligada a China

La Casa Blanca publicó un informe titulado “La Gran Estafa del Transbordo”, elaborado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera, en el que identifica a más de 40 países con riesgo elevado de participar en el transbordo ilegal de mercancías de origen chino hacia Estados Unidos.

Chile figura entre esos países, incluido en el listado que el documento denomina “Tier 3”, junto a naciones como Argentina, Colombia, Perú, Camboya, Marruecos, Kazajistán, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué es el transbordo ilegal?

El informe define el transbordo ilegal como la práctica de reetiquetar, reempacar, refacturar o someter a un procesamiento menor productos de origen chino en un tercer país antes de ingresarlos a Estados Unidos, con el objetivo de eludir los aranceles más altos que Washington aplica directamente a China.

Según la Casa Blanca, esta práctica se intensificó luego de que la primera administración Trump impusiera aranceles bajo la Sección 301 en 2018, lo que llevó a exportadores chinos a redirigir sus envíos a través de terceros mercados.

Dentro de la clasificación del informe, el “Tier 3” agrupa a economías más pequeñas que, sin manejar los mayores volúmenes de comercio transbordado, ofrecen ventajas específicas que las vuelven atractivas para este tipo de operaciones.

Entre esas ventajas se menciona la mano de obra de bajo costo, reglas permisivas de zonas francas, acceso portuario estratégico, bodegaje bajo régimen aduanero especial, capacidad de ensamblaje de nicho y acceso preferencial al mercado estadounidense.

Chile aparece también dentro de los “Corredores Latinoamericanos”

El informe también incluye a Chile en una segunda clasificación, la de “arquitectura funcional” de lo que llama la Red de Transbordo en la Sombra.

En ese criterio, Chile aparece dentro del grupo “Corredores Latinoamericanos”, junto a Argentina, Brasil, Colombia y Perú, categoría que el documento describe como asociada a la reexportación por rutas del Pacífico y el Atlántico, el bodegaje bajo régimen aduanero especial y el ensamblaje regional de productos.

Por otra parte, no se atribuye a Chile un volumen específico de transbordo ni un producto o corredor comercial particular, a diferencia de lo que hace con países como México, Vietnam o Corea del Sur, para los que detalla rutas y líneas de productos concretas.

EE.UU. estima pérdidas de hasta US$ 303.000 millones anuales por transbordo

A nivel agregado, el informe estima que Estados Unidos pierde entre US$ 40.000 millones y US$ 303.000 millones al año por transbordo ilegal, según cinco metodologías distintas que incluyen al Council of Economic Advisers de la Casa Blanca, el Departamento de Comercio, Goldman Sachs, Exiger y Altana.

En esa línea, el gobierno estadounidense utiliza como caso central una cifra de US$ 75.000 millones anuales, a la que asocia pérdidas de recaudación arancelaria de entre US$ 19.000 millones y US$ 26.000 millones, además de un estimado de 450.000 empleos desplazados en Estados Unidos.