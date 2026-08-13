Minsal informa: Damnificados por sistema frontal en Atacama y Coquimbo recibirán atención gratuita en clínicas ante activación de sistema de atención Fonasa

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) activó el Sistema de Atención Fonasa para Emergencias y Desastres (Safed), en el marco de las afectaciones que ha dejado el sistema frontal en la zona norte del país.

Se trata de una “vía rápida y gratuita para que ninguna persona damnificada se quede sin atención de salud” y permitirá que a partir del 17 de agosto los afectados por las lluvias y que sean usuarios del seguro público y con registro en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), puedan acceder de manera gratuita a atención ambulatoria en una red de prestadores privados en convenio.

El director de Fonasa, César Oyarzo, indicó que “frente a la emergencia que están viviendo las familias de Atacama y Coquimbo, Fonasa cumple un rol activo y decidido: ponemos a disposición toda nuestra red de prestadores en convenio para que ninguna persona damnificada quede sin atención de salud. No es solo un beneficio administrativo, es nuestra forma concreta de estar presentes donde más se necesita”.

Según explicó el Minsal, el Safed es un complemento a la red pública, no la reemplaza. Los hospitales y consultorios de la zona siguen concentrados en las urgencias y hospitalizaciones, mientras las clínicas privadas en convenio absorben la demanda ambulatoria para que nadie quede sin la atención que necesita”.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, comentó que “los servicios de salud son responsables de su población y lo que nos corresponde a nosotros es seguir a los pacientes y darle continuidad al tratamiento. Reconocemos aquí un excelente resultado de la alianza público-privada, de una alianza virtuosa entre Fonasa, prestadores privados y las redes asistenciales de salud”.

¿Cómo funcionará la medida?

El Ministerio detalló que podrán acceder los usuarios de Fonasa de los tramos A, B, C y D que “resultaron damnificados y que estén registrados en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), el catastro que hoy suma 38.711 personas en ambas regiones. Quienes aún no estén inscritos deben regularizar su registro en su municipio: es el único requisito para acceder al beneficio”.

El Safed cubre atención ambulatoria: consultas médicas de especialidad, salud mental, exámenes de laboratorio e imagenología (como ecografías o radiografías). No incluye hospitalizaciones, porque esas siguen siendo responsabilidad de la red pública.

Para dar respuesta a la situación, Fonasa sumó cinco prestadores privados que tienen presencia en todo el país, que pusieron a disposición 4.299 horas y prestaciones para las regiones afectadas. Se trata de: