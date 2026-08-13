IPSA avanza levemente y cierra en 11.000 puntos en una sesión marcada por el Índice de Precios del Productor de EE.UU.

El S&P IPSA cerró este jueves en 11.000,07 puntos, con un alza de 0,16% equivalente a 17,41 puntos, en una sesión que estuvo marcada por la publicación del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos correspondiente a julio.

El dato, difundido durante la mañana por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país, mostró una inflación mayorista sin variación mensual, por debajo de lo que anticipaba el mercado, lo que introdujo cierta volatilidad en los mercados globales durante la jornada.

La Bolsa de Santiago osciló entre los 10.920 y los 11.040 puntos a lo largo del día. Entre las acciones con mayor monto transado, Falabella registró la caída más pronunciada, con un retroceso de 2,12%, mientras que Mallplaza bajó 1,53% y Copec cedió 1,18%.

En la vereda contraria, Banco de Chile subió 1,64% hasta los $186, Banco Santander avanzó 1,63% y Parque Arauco sumó 0,99%.

SQM-B, una de las acciones con mayor volumen de transacciones del día, subió 0,79%, mientras que Aguas Andinas-A avanzó 0,76%.

LATAM Airlines, la acción más transada en volumen de la jornada con cerca de 970 millones de títulos, cerró con un alza de 0,25%. Cencosud, por su parte, se mantuvo prácticamente plano, con un avance de 0,02%.

El IPP de Estados Unidos, en el centro de la jornada global

El Índice de Precios al Productor para demanda final de Estados Unidos se mantuvo sin variación en julio, según cifras desestacionalizadas divulgadas este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales del país.

La cifra se compara con una caída de 0,1% registrada en junio y un alza de 0,5% en mayo. En términos no ajustados, el índice acumuló un incremento de 4,7% en los doce meses cerrados en julio.

El reporte detalló un aumento de 0,2% en los precios de los servicios de demanda final y un alza de 2,2% en los precios de la construcción compensaron una caída de 0,7% en el índice de bienes de demanda final.

Dentro de los bienes, la baja se explicó principalmente por un retroceso de 3,1% en los precios de la energía, mientras que los precios de los alimentos cayeron 0,9%. Más de la mitad de la disminución en el índice de bienes se atribuyó a una caída de 5,7% en los precios de la gasolina.

Excluyendo alimentos, energía y servicios comerciales, los precios subyacentes subieron 0,4% en julio, tras un incremento de apenas 0,1% en junio, y acumulan un alza de 4,7% en los últimos doce meses.