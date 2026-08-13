Fidel Espinoza por suspensión preventiva de su militancia por presunta VIF: “El PS está demostrando un accionar elitista total”

El senador Fidel Espinoza se refirió a la decisión del Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS), que determinó suspender de manera preventiva su militancia en la colectividad.

La decisión ocurre tras el presunto caso de violencia intrafamiliar (VIF) que involucró al legislador con su pareja.

En ese contexto, Espinoza señaló en entrevista con La Segunda que esta medida le parece “injusta, apresurada, inconsulta y desmedida”, y enfatizó que en este caso se mantendrá firme y esperará que esta etapa termine como corresponde.

“Hay que ser fuerte y cuando se cierre lo de la Fiscalía, la pregunta es: ¿Se excusarán? ¿Cómo pretenderán resarcir el daño causado? Porque el PS está demostrando un accionar elitista total. ¿Fue suspendida la militancia de Isabel Allende? ¿De un diputado que dio positivo un test de drogas? ¿De algunos que sacaron licencias en San Ramón? Ninguno”, planteó.

Por tanto, remarcó que lo ocurrido es el “mayor absurdo del mundo”, que lo enfrentará con la frente en alto y cuestionó la forma en que el PS ha tratado este hecho.

“Este es el mayor absurdo del mundo. Pero lo enfrentaré con la frente en alto, como siempre he enfrentado las cosas en mi vida. Le he dado al partido mi vida. No vi crecer a mis hijas por hacer del PS el partido más fuerte del sur de Chile. Trabajo de domingo a domingo, le di al PS dos mayorías nacionales. No es la forma como me están tratando”, cuestionó en el citado medio.

Por otra parte, manifestó que actualmente está profundamente defraudado del partido político y acusó que siempre lo quisieron callar cuando cuestionó al Frente Amplio (FA) por el denominado Caso Convenios.

“Ahí sellé mi suerte. Hay un sector liderado por Cicardini y Manouchehri (con Elizalde siempre en las sombras) que disfrutarían que me expulsen del PS. Pero defenderé mi honra, la de mi familia y la de quienes saben cómo he trabajado por hacer crecer a mi partido en el sur”, indicó.

Asimismo, deslizó una reflexión: “No soy corrupto, no soy drogadicto, no soy agresor; no sé si ellos o muchos que me han vilipendiado estos días puedan decir lo mismo”.

Los antecedentes del caso

Según información entregada por el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido cerca de las 20:00 horas del miércoles 5 de agosto, en un edificio ubicado en Viña del Mar. Carabineros recibió una denuncia por una presunta agresión entre dos personas que mantenían una relación de pareja. Una de ellas corresponde al senador Espinoza.

El Ministerio Público instruyó la obtención de los registros de audio de la denuncia, la toma de declaraciones al conserje del edificio y a los funcionarios policiales que concurrieron al lugar, además del empadronamiento de testigos.

“Lo de ese día está en la declaración de la supuesta víctima. Discutimos, lanzó los discos al suelo, me quise ir al aeropuerto para no tener contacto físico alguno; se molestó y fue a conserjería. No hubo una sola denuncia; no hubo una sola agresión de nadie; solo un alegato como puede ocurrir en cualquier lugar de Chile. La mejor muestra es que ambos nos fuimos juntos al aeropuerto. Todo esto ya está ratificado en declaración ante la Fiscalía”, expuso.