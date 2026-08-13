Con la opinión de cientos de clientes: Blue Express obtiene Premio Procalidad en la categoría Courier

Blue Express obtuvo el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad de este año, en la categoría Courier, distinción que destaca a las empresas mejor evaluadas por sus clientes en materia de experiencia y satisfacción de servicio.

El reconocimiento fue entregado este jueves y se basa en la evaluación de más de 50 mil personas a nivel nacional, a través de un índice independiente que mide de manera continua la experiencia de los clientes en 30 industrias. Entre las variables consideradas se encuentran la satisfacción general, la satisfacción en relación con el precio y la tasa de problemas.

Para Blue Express, este reconocimiento representa un hito en el trabajo que la compañía ha desarrollado durante los últimos años para mejorar la experiencia de sus clientes, poniendo el foco no solo en la eficiencia de sus operaciones, sino también en la calidad del servicio y la resolución de las necesidades que surgen durante el proceso de envío.

Este avance es resultado de una estrategia enfocada en simplificar la experiencia de los clientes, a través de soluciones innovadoras que amplían sus alternativas de entrega, como las Entregas Fuera de Casa y los lockers; una comunicación más oportuna, que entrega mayor acompañamiento durante todo el proceso; y herramientas de autogestión que permiten resolver de manera rápida y sencilla distintas necesidades logísticas. Estas iniciativas han contribuido a una disminución sostenida de la tasa de contacto de los clientes, que durante el último trimestre del 2025 llegó a disminuir cerca de un 50% respecto al año anterior.

“Este reconocimiento tiene un valor muy especial para nosotros, porque viene directamente de los clientes. Nos demuestra que los esfuerzos que hemos realizado para mejorar su experiencia están dando resultados concretos. Durante los últimos años hemos trabajado para hacer de la logística un servicio cada vez más simple, confiable y cercano, y este premio nos impulsa a seguir mejorando y trabajando por cumplir con sus expectativas”, señala Olivier Paccot, gerente general de Blue Express.

La obtención de este reconocimiento se suma a otro hito reciente de Blue Express en materia de experiencia de clientes— como el primer lugar de su categoría en el Ranking PXI (Praxis Xperience Index)—, y reafirma el compromiso de la compañía por continuar desarrollando soluciones que respondan a las nuevas necesidades de las personas y empresas que utilizan sus servicios.

El Premio Procalidad forma parte del Índice Nacional de Satisfacción de Clientes (INSC), un benchmark independiente desarrollado por Praxis Human Xperience y la Universidad Adolfo Ibáñez, que realiza mediciones continuas sobre las principales marcas de servicios del país. A través de encuestas a consumidores, el índice evalúa distintos aspectos de la experiencia de servicio y permite comparar el desempeño de las empresas dentro de sus respectivas industrias.