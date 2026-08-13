Derrame de petróleo frente a Omán cubre 1.300 kilómetros cuadrados y amenaza arrecifes, tortugas y comunidades costeras

(CNN) – Un derrame de petróleo provocado por el buque tanque Caroline Bezengi, varado frente a las costas de Omán, cubrió una superficie estimada de 500 millas cuadradas (1.300 kilómetros cuadrados) según análisis de imágenes satelitales de Greenpeace, y el miércoles alcanzó el litoral continental del país a más de 200 kilómetros del barco encallado. El derrame afectó 40 kilómetros de costa en la zona de Ras Madrakah y se espera que avance hacia la isla Masirah.

La activista de Greenpeace Hanen Keskes advirtió que el área afectada es “una de las zonas marinas más ecológicamente significativas de la región”, con arrecifes de coral, playas de anidación de tortugas en peligro de extinción y el hábitat de la ballena jorobada del Mar Arábigo.

Una vez que el petróleo llega a la costa, señaló, “queda incrustado en los sedimentos durante años”, lo que dificulta enormemente la recuperación del ecosistema.

Una flota fantasma sin responsables claros

El Caroline Bezengi se cree vinculado a la flota fantasma de petroleros usada por Rusia para evadir sanciones. El barco transportaba alrededor de 800.000 barriles de petróleo cuando sufrió un incidente no identificado el 6 de junio fuera de aguas territoriales omaníes, tras zarpar desde el puerto ruso de Novorossiysk. Keskes explicó que estos buques “no están regulados, son viejos y quedan fuera de la cadena legal de responsabilidad”, lo que significa que los costos del desastre recaerán íntegramente sobre el gobierno de Omán.

Los esfuerzos de rescate involucran más de 100 toneladas de equipo, aunque la temporada de monzones dificulta las operaciones.