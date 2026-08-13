La NOAA advierte que el Super El Niño en formación podría ser el más intenso desde que existen registros

(CNN) – La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos actualizó su pronóstico y estimó una probabilidad cercana al 70% de que el Super El Niño en formación sea el más intenso desde que comenzaron los registros en 1950, superando incluso al evento de 1982-1983 que hasta ahora ostentaba ese récord.

El cambio en la proyección respondió a la velocidad con que el fenómeno se intensificó, respaldada por modelos computacionales que proyectaron de forma casi unánime que las anomalías de temperatura en la superficie del mar en la región del Pacífico tropical superarán los 2,5 grados Celsius por encima del promedio. La NOAA espera que el evento alcance su punto máximo a finales de otoño e inicios de invierno.

Territorio desconocido para la ciencia climática

El climatólogo Daniel Swain, de la Universidad de California, advirtió que el mundo entra en “territorio de récord” con este fenómeno. Nunca antes un El Niño tan poderoso ocurrió sobre un clima de fondo tan cálido como el actual, lo que hace sus impactos difíciles de predecir con precisión.

Impactos globales y años récord de calor

El fenómeno tenderá a favorecer sequías en Indonesia y Australia, inundaciones en partes de Sudamérica y condiciones inusualmente húmedas desde California hasta Florida. En el plano global, El Niño eleva las temperaturas medias, y sumado al calentamiento de largo plazo causado por el ser humano, hace “prácticamente seguro” que 2027 establezca un nuevo récord como el año más caluroso de la historia, con posibilidades de que 2026 también lo haga.