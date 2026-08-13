“Todo absolutamente aclarado”: Presidente Kast pone fin al impasse en el gabinete tras impugnación al TC

El presidente José Antonio Kast abordó este jueves el episodio de descoordinación que se vivió en el gabinete, luego de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que no tenía información sobre el requerimiento que presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la norma que busca la reconexión gratuita de los servicios en zonas de catástrofe.

Al ser consultado en un punto de prensa por la controversia, el mandatario puso fin al asunto al asegurar que está “todo absolutamente aclarado”.

“Todo absolutamente aclarado. Aquí estamos con el ministro Alvarado, y estamos ahora a la espera de los resultados de lo que determine el Tribunal Constitucional, siguiendo la institucionalidad vigente, que siempre hemos señalado”, afirmó.

“Estamos muy contentos de haber cerrado una etapa, y ahora enfrentamos una nueva etapa, que es el tema de las inversiones, el tema del empleo y el tema de la seguridad”, añadió.

Destacó además que el Gobierno ha “avanzado en temas de educación, en temas de salud, temas del medio ambiente. En todas las áreas hemos ido avanzando en conjunto con la oposición, en algunos casos con un acuerdo amplio, en otros con críticas que son buenas”.

“Nosotros no tenemos problema de que alguien pueda poner el acento en un debate en especial, pero lo importante son los resultados. Y hasta ahora hemos tenido buenos resultados, y esperamos que esos buenos resultados nos sigan acompañando por el bien de Chile”, concluyó.