Princesa Alba y Julianno Sosa protagonizan el debut en Chile de Red Bull Track Takeover con versiones inéditas de sus canciones

Red Bull Track Takeover llegó a Chile de la mano de dos de las figuras más relevantes de la música nacional: Princesa Alba, referente del pop chileno contemporáneo, y Julianno Sosa, uno de los principales exponentes del género urbano. El proyecto estrenó su primera entrega este miércoles protagonizada por Princesa Alba, mientras que el segundo episodio, con Julianno Sosa al frente, se estrenará el 19 de agosto en el canal de YouTube Red Bull Surco.

El formato propone un intercambio creativo en tiempo real: un artista inicia la interpretación de una canción de su repertorio y, en un momento determinado, cede el escenario al otro, quien la continúa desde su propia identidad musical. Las canciones elegidas para este debut chileno son “Bellaquera” y “Convéncete”, dos éxitos que adquieren una nueva dimensión gracias al encuentro entre ambos estilos.

Una dirección con sello de autor

El proyecto audiovisual estuvo a cargo de la realizadora chilena Camila Grandi, reconocida por su trabajo junto a Mon Laferte, Paloma Mami y Francisca Valenzuela, entre otras figuras. Grandi también codirigió el documental “Mon Laferte, te amo” para Netflix y se convirtió en la primera directora chilena en realizar un Tiny Desk Concert para NPR grabado en México.

Con este lanzamiento, Red Bull continúa impulsando instancias que promueven la creatividad y la colaboración entre artistas, generando experiencias musicales inéditas que nacen del cruce entre distintos universos sonoros.