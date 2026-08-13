“La Odisea” de Nolan llega a China con preventa récord y cobertura en el 90% de las pantallas IMAX del país

Christopher Nolan y parte del elenco de “La Odisea” viajaron a China para una gira promocional de varias paradas que incluyó proyecciones para fans, sesiones de preguntas y respuestas, entrevistas con prensa y encuentros con creadores de contenido con una audiencia combinada superior a los 100 millones de seguidores. La visita incluyó también el estreno chino de la película el 30 de julio en el Museo Nacional del Cine, donde los hashtags del filme fueron tendencia en Weibo en menos de dos horas.

La película se estrenará este jueves 14 de agosto en más de 20.000 pantallas, incluyendo aproximadamente el 90% de la red IMAX del territorio, una asignación que los analistas describieron como inusual para una producción de Hollywood en el mercado actual.

Según datos de la agencia Maoyan, reportados por Variety, las preventas ya alcanzaron los RMB 91 millones (13,5 millones de dólares), con una proyección de ingresos de RMB 70,4 millones solo en el día de apertura.

Un mercado selectivo, pero con apetito por Nolan

El analista Adrian Tong, de Media Partners Asia, señaló que China se volvió “extremadamente selectiva” con el cine de Hollywood, y que el camino hacia el éxito taquillero es “más estrecho y más empinado”. Sin embargo, el historial de Nolan en el país —con “Oppenheimer” y “Tenet” rondando los 61 millones de dólares cada una— lo posiciona entre los directores con mejor desempeño en el formato IMAX. Una recaudación de nueve cifras, señaló Tong, sería “excepcional”.