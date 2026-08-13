DMC emite alerta por tormentas eléctricas y posible caída de granizo en 5 regiones: Revisa el detalle por zona

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro y sur del país.

De acuerdo con la información entregada por la DMC, el fenómeno meteorológico se debe a una inestabilidad atmosférica y podría producirse desde la tarde hasta la noche de esta jornada.

En la alerta, advirtieron que también existe probabilidad de caída de granizo en las zonas afectadas.

Revisa en detalle cuáles son las regiones incluidas en la alerta:

Región de Coquimbo: cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos.

Región de Valparaíso: litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana: valle y precordillera.

Región de O’Higgins: cordillera de la costa, valle y precordillera.

Región del Maule: valle y precordillera.

Cabe recordar que la entidad también emitió un aviso por la probable formación de tormentas eléctricas desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío.

Dicho aviso está vigente desde la mañana de este jueves y se extiende hasta la noche del sábado 15 de agosto.

Además, señalaron que existe igualmente la probabilidad de fuertes rachas de viento a nivel local en las zonas afectadas.