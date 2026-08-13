Fother Muckers anuncia su regreso con “Así Se Hace”, su quinto álbum, y show de lanzamiento en el Teatro Coliseo

Fother Muckers confirma su regreso a la música con “Así Se Hace”, su quinto álbum de estudio y el primero en más de una década y media.
El grupo, integrado por Cristóbal Briceño, Martín del Real, Simón Sánchez, Héctor Muñoz y Gonzalo Núñez, describe el trabajo como una síntesis de todo lo vivido y aprendido en su trayectoria, “un manual de supervivencia” que agrega una nueva página a una discografía que incluye títulos fundamentales del rock chileno como “No Soy Uno” (2007), “Justo y Necesario” (2008) y “El Paisaje Salvaje” (2010).
El primer single llega el 17 de agosto
El adelanto del nuevo álbum será “Llévame a mi Casa”, cuyo videoclip, dirigido por Roberto Cisternas —colaborador habitual de la banda—, se estrenará el lunes 17 de agosto. Ese mismo día se abrirá la venta de entradas a través de Punto Ticket para el concierto de presentación del disco.
Show de lanzamiento en el Teatro Coliseo
Fother Muckers presentará “Así Se Hace” en vivo el 17 de octubre en el Teatro Coliseo, en lo que será su gran regreso a los escenarios. La banda no especificó aún la fecha de lanzamiento oficial del álbum completo, pero el single del lunes marcará el inicio formal de esta nueva etapa.
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