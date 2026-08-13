Tribunal desestima demanda por abuso sexual infantil contra el patrimonio de Michael Jackson y deriva el caso a arbitraje privado

Un juez federal desestimó la demanda por tráfico sexual infantil que la familia Cascio presentó contra el patrimonio de Michael Jackson, al determinar que el caso debe resolverse en arbitraje privado y no en un tribunal público. El juez Hernán D. Vera explicó que los términos de un acuerdo firmado en 2019 entre la familia y el patrimonio obligan a dirimir todas las disputas relacionadas por esa vía. “Aunque las acusaciones son horribles, el tribunal no tiene discreción para hacer otra cosa que hacer cumplir el texto de la cláusula de arbitraje”, escribió.

Los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio alegaron en su demanda de febrero que Jackson los abusó sexualmente cuando eran niños durante más de una década. La familia, que se describió en su momento como la “segunda familia” del cantante, sostuvo durante más de 25 años la inocencia de la estrella, pero cambió su postura tras el estreno del documental ‘Leaving Neverland’ de HBO en 2019.

Un acuerdo de 3,5 millones de dólares en el centro del debate

Tras el estreno del documental, el patrimonio de Jackson pagó a la familia Cascio un acuerdo de 3,5 millones de dólares, sin admitir irregularidades. Ahora los hermanos alegan que ese acuerdo es nulo e inaplicable porque fueron coaccionados para firmarlo. Su abogado, Howard King, calificó el fallo de “decepcionante” y señaló que la familia buscará justicia “desde los oscuros confines de una sala de conferencias privada”.

Según reportó NME, el patrimonio de Jackson describió la demanda como un “intento desesperado por obtener dinero” y rechazó todas las acusaciones.