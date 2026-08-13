Declaran alerta temprana preventiva para la Región del Biobío por pronóstico de viento y tormentas eléctricas

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la región del Biobío debido a un evento meteorológico.

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de probables tormentas eléctricas y viento anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, se prevé “viento normal a moderado” en cordillera, litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera”, que se desarrollará durante la jornada de este viernes, además de “probables tormentas eléctricas en litoral con probabilidad de fuertes rachas de vientos locales” desde este jueves hasta el sábado 15 de agosto.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregaron desde el Senapred.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.