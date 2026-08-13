Policía de Ecuador encontró ladrillos de cocaína con la cara de Erling Haaland: Incautaron cargamento con 469 kg de la droga

(AP/CNN en Español) — El rostro de la estrella del fútbol noruego Erling Haaland ha aparecido en vallas publicitarias, cromos y pantallas de televisión, después de que se convirtiera en un fenómeno de las redes sociales por marcar siete goles en cuatro partidos del Mundial en julio.

Ahora, la policía ecuatoriana ha encontrado su imagen en un lugar inesperado: impresa en paquetes rectangulares verdes que formaban parte de un impresionante cargamento de cocaína incautado en un camión cerca de la frontera con Colombia.

El conductor del vehículo fue detenido tras la incautación de 469 kilogramos (1.034 libras) de cocaína el miércoles, según informó la policía, pero no ofreció ninguna explicación sobre las pegatinas con la imagen del delantero noruego rubio.

Sin embargo, es práctica común entre los narcotraficantes etiquetar sus cargamentos con los nombres de figuras deportivas conocidas y otras celebridades como una forma de indicar qué red criminal produjo la mercancía y a qué cliente pertenece.

Según un comunicado de prensa, agentes antinarcóticos llevaron a cabo un operativo tras recibir una denuncia anónima la madrugada del martes en la Carretera Panamericana, donde detectaron un camión sospechoso. Tras inspeccionarlo, encontraron 370 paquetes ocultos en un doble fondo.

La policía difundió un video que muestra los paquetes desparramados por el doble fondo del camión, con las pegatinas de Haaland —a quien sus fans suelen llamar “princesa bonita” y “niña”— claramente visibles.

Haaland fue uno de los máximos goleadores y jugadores más carismáticos del Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, y su imponente estatura y su peculiar sentido del humor dieron lugar a una oleada de videos virales y memes creativos.

Haaland no es la única estrella del fútbol aparentemente favorecida por los narcotraficantes: la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, también apareció en otro paquete incautado.

Ecuador es considerado un centro logístico para el narcotráfico, donde se acumulan, almacenan y distribuyen drogas a través de rutas centroamericanas, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también se envían estupefacientes a Europa.

La policía informó que una mujer identificada únicamente como María R., con documentos de identidad colombianos, fue detenida en el operativo realizado el miércoles en la zona de Guagua Negro, cerca de la ciudad fronteriza de Tulcán, a 246 kilómetros (153 millas) al norte de la capital, Quito.

El valor estimado del envío asciende a casi US$ 842.000 en el mercado nacional, más de US$ 11 millones en Estados Unidos y más de US$ 19,6 millones (17 millones de euros) en Europa.

En Ecuador, bandas criminales locales aliadas con cárteles colombianos y mexicanos controlan las rutas y transportan los narcóticos, el 80 % de los cuales proviene de Colombia y el resto de Perú.

En la primera mitad de este año, la policía informó haber incautado 80 toneladas de drogas, mientras que en 2025 las autoridades confiscaron casi 215 toneladas, principalmente cocaína. En 2024, la cantidad alcanzó casi las 295 toneladas.