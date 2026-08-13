Nayib Bukele lidera la lista y José Antonio Kast se ubica en el noveno lugar: Revelan nuevo ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica

Un nuevo estudio de la consultora CB Global Data dio a conocer la evaluación de los principales líderes políticos de Latinoamérica, listado que encabeza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como el mandatario mejor evaluado de la región.

En el segundo puesto de la medición se ubica la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seguida en el tercer lugar por la recién promulgada presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Lula da Silva, mandatario de Brasil, se encuentra en el quinto lugar de mayor aprobación.

Los mejores evaluados

El informe detalló las cifras correspondientes a los presidentes que ostentan las mayores tasas de aprobación entre sus ciudadanos.

El desglose de los primeros lugares es el siguiente:

Nayib Bukele (El Salvador): 68,7%

(El Salvador): 68,7% Claudia Sheinbaum (México): 66,5%

(México): 66,5% Keiko Fujimori (Perú): 55.0%

(Perú): 55.0% Abelardo De la Espriella (Colombia): 52.4%

(Colombia): 52.4% Lula da Silva (Brasil): 51.9%

¿En qué posición quedó Chile?

En el caso del presidente José Antonio Kast, se encuentra en el noveno lugar, con una aprobación de 44,7%, por lo que la medición lo situó en el noveno lugar de la clasificación regional.

De acuerdo con la medición utilizada en el estudio de CB Global Data, este porcentaje ubica al mandatario entre los presidentes que tienen una imagen “regular” ante la ciudadanía.

Mandatarios peor evaluados

El reporte también presentó a las autoridades políticas que obtuvieron la valoración más baja en sus respectivos países, listado que encabeza la mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Le siguen en la lista el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino.

El mandatario de Argentina, Javier Milei se encuentra en el puesto cinco de los peores evaluados.

El grupo con menor respaldo se compone de la siguiente manera:

Delcy Rodríguez (Venezuela): 26.7%

(Venezuela): 26.7% Bernardo Arévalo (Guatemala): 29.5%

(Guatemala): 29.5% José Raúl Mulino (Panamá): 31.4%

(Panamá): 31.4% Javier Milei (Argentina): 35.1%

(Argentina): 35.1% Daniel Ortega (Nicaragua): 36,0%