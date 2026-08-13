Revelan video de la ministra Duco el día de la acusación por mal uso de vehículo fiscal: Ministerio asegura que fue a una “reunión de trabajo”

Siguen las repercusiones a raíz de una denuncia realizada en Contraloría y que apunta a un eventual mal uso de vehículo fiscal por parte de la ministra del Deporte, Natalia Duco.

En este contexto, La Tercera dio a conocer la respuesta oficial del ministerio al organismo contralor y también un video que habría sido grabado el 23 de abril de 2026, mismo día que se cuestionó el uso del auto por parte de la secretaria de Estado.

En cuanto a la respuesta, enviada por la Subsecretaría del Deporte a Contraloría, se aseguró que “es necesario señalar que, como consta en bitácora del vehículo institucional (…), en dicha jornada la Secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta Cartera Ministerial”.

Según el citado medio, dicha bitácora consigna que a las 20:05 hubo un desplazamiento hacia el sector de Lo Curro —con un acápite que dice “traslado ministra a reunión en Vitacura“— y posteriormente otro traslado al domicilio de la ministra en Las Condes.

Por su parte, el video grabado ese día da cuenta de una actividad en la que aparece la ministra Duco en un karaoke, y en el que también se ve la presencia de bebidas que no fueron consignadas en la respuesta oficial al organismo.

También aparecería el conductor de la ministra cubierto con una manta.