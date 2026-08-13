Tohá evita escalar molestia del Socialismo Democrático por dichos de Boric: “No voy a inflar esa polémica”

La exministra del Interior Carolina Tohá evitó escalar la controversia que se abrió entre dirigentes del Socialismo Democrático y el expresidente Gabriel Boric, luego de que el exmandatario rechazara la tesis de que ella llegó a “salvar los muebles” de su Gobierno tras incorporarse al gabinete en 2022.

En conversación con Radio Infinita, Tohá aseguró que no participará de la disputa y cuestionó la relevancia que ha adquirido la controversia.

“Me llama la atención cómo hay tanto interés en una polémica de ese tipo. Sinceramente creo que no es interesante y no voy a participar de ella, no voy a inflar más esa polémica”, afirmó.

La exsecretaria de Estado sostuvo además que, al revisar de forma completa las declaraciones de Boric, no observa una afirmación que justifique la magnitud de la molestia expresada por dirigentes de su sector.

“Es curioso que efectivamente exista como molestia, considerando que uno ve, escucha la frase entera del Presidente y no dice nada”, señaló.

La frase de Boric que generó molestia en el Socialismo Democrático

La controversia comenzó después de que Boric participara en la presentación del libro La Resaca, del sociólogo Eugenio Tironi, donde realizó una serie de autocríticas sobre su administración.

Al abordar la conformación de su gabinete, el expresidente señaló que una de las interpretaciones recurrentes sobre su Gobierno apunta a que Tohá ingresó a La Moneda para “salvar los muebles” después del plebiscito constitucional de septiembre de 2022, tesis con la que dijo discrepar. Boric sostuvo que la conducción posterior fue resultado de un trabajo colectivo en el que también destacó a la exministra Camila Vallejo.

Sus palabras provocaron críticas de figuras del Socialismo Democrático. El senador socialista Gastón Saavedra afirmó que Tohá “no salvó los muebles, salvó la campana”, mientras que el presidente del PPD, Raúl Soto, reivindicó el aporte de la exministra y de ese sector político para corregir el rumbo del Ejecutivo.

El senador PPD Pedro Araya, en tanto, sostuvo que la llegada de Tohá ayudó a ordenar la conducción política y a instalar la seguridad pública entre las prioridades del Gobierno.

Tohá: “Vivimos en la política armando esas cosas”

Tohá cuestionó la dinámica con la que, a su juicio, se construyen este tipo de controversias a partir de fragmentos de declaraciones políticas.

“Hay un parlamentario y llegan a hacer una pregunta y le sacan un pedazo de la frase como para hacerlo picar y sacar la respuesta. Entonces vivimos en la política armando esas cosas”, afirmó.

La exministra agregó que en estas discusiones también participa la prensa y sostuvo que se trata de controversias que concentran la atención del mundo político, pero tienen escaso impacto sobre las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

“Son unas polémicas que nos interesan solo a nosotros. Los ciudadanos que las ven, su vida no se mueve ni para allá ni para acá. Entonces creo que hay que tratar de no ponerle carbón a ese tipo de discusiones”, sostuvo.

Tohá ya había abordado las palabras de Boric durante la jornada anterior, cuando afirmó que la evolución del Gobierno no puede atribuirse a una sola persona y destacó que distintas figuras contribuyeron a superar las dificultades que enfrentó la administración. “Mucha gente contribuyó y yo estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de contribuir también”, señaló entonces.

En paralelo, el exministro de Seguridad Pública Luis Cordero reivindicó el rol de Tohá en la agenda de seguridad y le atribuyó un papel central en el acuerdo político que permitió sacar adelante el denominado fast-track legislativo en esa materia.