Pedro Aznar vuelve a Chile con concierto en el Teatro Municipal de Santiago

Pedro Aznar volverá a Chile el próximo 28 de noviembre. El músico argentino presentará Una noche entre amigos en el Teatro Municipal de Santiago, en una única fecha anunciada hasta ahora para la capital.
El concierto traerá por primera vez a Chile un espectáculo que Aznar comenzó a presentar en Argentina a inicios de 2026 y que posteriormente extendió a distintas ciudades de ese país.
La llegada a Santiago se producirá, además, después de las presentaciones que Aznar ha realizado durante 2026 junto a David Lebón bajo el proyecto Serú Girán por Lebón y Aznar, dedicado al repertorio de la banda que ambos integraron junto a Charly García y Oscar Moro.
¿Qué presentará Pedro Aznar en Chile?
Una noche entre amigos no está centrado únicamente en la discografía de Aznar.
El repertorio incorpora canciones propias y versiones de composiciones asociadas a artistas argentinos e internacionales.
Incluye obras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Charly García, Sting, León Gieco, Juan Gabriel, Red Hot Chili Peppers, Queen, Luis Alberto Spinetta, Cazuza y Elton John.
En las funciones realizadas en Buenos Aires durante este año, Aznar interpretó, entre otras canciones, Crimen, de Gustavo Cerati; Todos los días un poco, de León Gieco; Confesiones de invierno, de Charly García; Love of My Life, de Queen; y Fields of Gold, de Sting.
El formato también incorpora relatos y comentarios del músico entre las canciones. Aznar ha explicado que el concepto surgió de pensar qué repertorio interpretaría durante una reunión entre amigos.
“En una noche entre amigos se cuentan historias, anécdotas, confidencias. Se bebe y se ríe. Y uno se emociona”, señaló al presentar el espectáculo en Argentina.
Las entradas se comercializarán exclusivamente a través de Passline.
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