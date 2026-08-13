“Tenemos que trabajar en una mejor implementación”: Gobierno defiende ajustes al reglamento de la Ley Karin

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó la propuesta para realizar modificaciones al reglamento de la Ley Karin, normativa que previene, investiga y sanciona el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo y que rige desde 2024.

Durante las últimas semanas se dio a conocer que el Gobierno está trabajando en un plan para ajustar algunos aspectos del reglamento.

“Nosotros hemos trabajado un nuevo reglamento de la ley Karin que fue presentado en el Consejo Superior Laboral. Ha salido en prensa que lo estamos socializando; lo que nosotros hicimos es presentarlo en el Consejo Superior Laboral, donde participa la CPC y participa la CUT”, señaló la autoridad.

Y añadió que “una vez terminado ese trámite, estamos en los últimos ajustes; todavía tiene que ser enviado a la Contraloría General de la República”.

En ese sentido, planteó que la ruta de acción respecto a las denuncias ha provocado que la Dirección del Trabajo (DT) se retrase en los tiempos de trabajo y respuesta en torno a las mismas. Por ello, lo que se busca es generar un mecanismo para que el ingreso de los requerimientos pueda ser más ordenado y desarrollar mejores formas de investigación.

Según afirmó el titular del Trabajo, el Ejecutivo no quiere “acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, y lo que estamos viendo es que la ley no está implementándose de una forma correcta; tenemos un exceso de demanda, estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo, entonces nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación”.