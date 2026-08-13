Tribunal Supremo del PS suspende “preventivamente” militancia de Fidel Espinoza en medio de caso por presunta VIF

El Tribunal Supremo del Partido Socialista determinó suspender de manera preventiva la militancia del senador Fidel Espinoza.

La determinación ocurre tras el caso de violencia intrafamiliar (VIF) que involucró al parlamentario con su pareja, hecho que fue dado a conocer la semana pasada.

“Por acuerdo unánime, el Tribunal Supremo del Partido Socialista de Chile resolvió suspender preventivamente todos los derechos y obligaciones militantes del senador Fidel Espinoza Sandoval, conforme a la normativa interna vigente”, señalaron en un comunicado.

La resolución es “cautelar, temporal y revocable y busca resguardar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados”.

El parlamentario fue requerido por un informe sobre la situación que lo involucró, el cual deberá entregar en un plazo máximo de cinco días corridos.

El caso que involucra a Fidel Espinoza

Según información entregada por el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido cerca de las 20:00 horas del miércoles 5 de agosto, en un edificio ubicado en Viña del Mar. Carabineros recibió una denuncia por una presunta agresión entre dos personas que mantenían una relación de pareja. Una de ellas corresponde al senador Espinoza.

El Ministerio Público instruyó la obtención de los registros de audio de la denuncia, la toma de declaraciones al conserje del edificio y a los funcionarios policiales que concurrieron al lugar, además del empadronamiento de testigos.

Se dispuso recibir las declaraciones de ambos involucrados en calidad de imputadas.