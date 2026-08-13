Igor Lichnovsky ya está en Chile para sellar su regreso a Universidad de Chile tras 13 años

Igor Lichnovsky ya se encuentra en Chile para completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

El defensor de 32 años arribó durante la madrugada de este jueves al país y ahora deberá someterse a los exámenes médicos y trámites correspondientes antes de firmar su contrato con los azules.

A su llegada, el zaguero reconoció el significado personal que tiene volver al club donde se formó. “Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me crié en el equipo. De fútbol vamos a hablar en el club”, afirmó.

El acuerdo contempla un vínculo de dos años y medio y marcará el regreso de Lichnovsky a Universidad de Chile después de 13 años.

Las razones que llevaron a Lichnovsky de regreso a la U

El defensor explicó que entre los factores que pesaron para regresar aparecen su familia, su vínculo con la institución y el presente deportivo del equipo.

“Mi familia, mi infancia, el haberme ido joven, el momento que está pasando justamente ahora la U. Externo, pero también interno. Creo que tenemos un gran equipo y uno siempre quiere volver a su equipo y volver a hacer cosas importantes”, señaló.

Lichnovsky quedó con el pase en su poder tras finalizar su etapa en el Fatih Karagümrük de Turquía, lo que facilitó las negociaciones para concretar su retorno al fútbol chileno.

Su llegada reforzará la última línea del equipo dirigido por Fernando Gago, donde deberá competir por un puesto con Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia.

También aparece Franco Calderón entre las alternativas para la posición, aunque el defensor dejará el club al término de la temporada.

El regreso de Lichnovsky responde además a la búsqueda de Universidad de Chile por mantener referentes identificados con la institución, especialmente ante el anunciado retiro de Marcelo Díaz al final de la campaña.

El propio Díaz había respaldado públicamente su posible retorno. “Me gustaría que llegue Igor, porque es un gran jugador y aparte es salido del club, está en una buena edad, vendría a aportar muchísimo”, expresó días atrás.