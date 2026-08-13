Teatro Caupolicán prepara renovación por sus 90 años: Nuevo frontis, estacionamientos y posible concierto con Cyndi Lauper

El Teatro Caupolicán se prepara para celebrar sus 90 años con una serie de proyectos que buscan renovar parte de su infraestructura y rescatar la historia de uno de los recintos de espectáculos más emblemáticos de Santiago.

Inaugurado en 1936, el teatro proyecta cambios en su acceso principal y frontis, además de la incorporación de nuevos espacios destinados a recordar a los artistas y protagonistas que han pasado por su escenario durante nueve décadas.

Los planes incluyen también un proyecto de estacionamientos en las cercanías del recinto y la posibilidad de realizar un gran concierto de aniversario, para el cual ya surgió el nombre de la cantante estadounidense Cyndi Lauper.

Así será la renovación del Teatro Caupolicán

Uno de los principales cambios estará concentrado en el acceso principal y el frontis del edificio, que tendrán una nueva apariencia como parte de las celebraciones por sus nueve décadas de funcionamiento.

El proyecto contempla además instalar en los pasillos del recinto fotografías de artistas que se han presentado en el Caupolicán, junto con la creación de un memorial dedicado a preservar parte de su historia.

A las modificaciones físicas se sumará la publicación de un libro conmemorativo que repasará los principales hitos de los 90 años del teatro.

Parte de los cambios previstos se desarrollarán fuera del recinto. En un terreno ubicado en calle Copiapó, a pocos pasos del Teatro Caupolicán, se proyecta construir un nuevo edificio de cuatro pisos.

La iniciativa contempla además cinco niveles subterráneos destinados a estacionamientos, con el objetivo de responder a una de las dificultades que enfrentan quienes llegan en automóvil a los conciertos y espectáculos.

El proyecto tendría un plazo estimado de entre 18 y 24 meses para su ejecución.

Desde la administración del recinto también apuntan a que las nuevas instalaciones puedan contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el sector, al ofrecer una alternativa de estacionamiento cercana para los asistentes.

¿Cyndi Lauper para celebrar los 90 años?

La conmemoración podría incluir además un espectáculo especial. El administrador del Teatro Caupolicán, José Antonio Aravena, planteó la posibilidad de contar con Cyndi Lauper como una de las figuras de un eventual concierto por el aniversario.

“Cyndi Lauper podría perfectamente adornar este gran concierto que va a ser la celebración”, señaló.

Por ahora, la participación de la artista estadounidense no ha sido confirmada y forma parte de las alternativas que maneja la administración para la celebración.

Desde su apertura en 1936, el Teatro Caupolicán ha recibido espectáculos musicales y eventos deportivos, entre ellos jornadas de boxeo, lucha libre y futsal, además de presentaciones de artistas nacionales e internacionales que han marcado distintas etapas de la cultura popular chilena.